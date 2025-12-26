'क्योंकि...' में बिखरी तुलसी की गृहस्थी, मिहिर की बेवफाई ने शो को बनाया नंबर 1, फीके पड़े रियलिटी शोज

बार्क की 50वें हफ्ते की टीआरपी रेटिंग आ गई है. इस बार लिस्ट में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है. स्टार प्लस का शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' नंबर 1 सीरियल बना है. इसने रूपाली गांगुली के शो 'अनुपमा' की टीआरपी गिराई है. लाफ्टर शेफ 3 की रैंकिंग भी गिरी है. रियलिटी शोज की परफॉर्मेंस देख फिर से आपका दिल टूटेगा. क्योंकि कोई भी टॉप 10 में शामिल नहीं है. इस बार इंडियन आइडल का चार्म भी फीका पड़ा है.

स्मृति ईरानी का शो बना सबका फेवरेट

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' 2 में तुलसी विरानी (स्मृति ईरानी) की जिंदगी में आए भूचाल ने फैंस को टेलीविजन स्क्रीन पर चिपने रहने को मजबूर किया है. मिहिर और नोयना का अफेयर सामने आने के बाद तुलसी की जिंदगी में खलबली मच गई है. पति की धोखेबाजी ने तुलसी को तोड़ दिया है. वो शांति निकेतन छोड़कर कहीं दूर चली गई है. वही नोयना ने शांति निकेतन पर अपना कब्जा जमा लिया है.

मिहिर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले ट्रैक ने इसे सुर्खियों में रखा है. शो की टीआरपी बढ़ी है. वहीं अपनुमा इस बार सेकंड पोजिशन पर है. तीसरे नंबर पर 'तुम से तुम तक' शो है. चौथी पोजिशन पर वसुधा और 5वीं रैंक पर 'गंगा माई की बिटियां' ने अपनी जगह बनाई है.

रियलिटी शोज की गिरी टीआरपी

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' की टीआरपी में भी हल्की गिरावट देखने को मिली है. शो छठे नंबर पर है. 'उड़ने की आशा- सपनों का सफर' 7वें, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' 8वें और लाफ्टर शेफ 10वें नंबर पर है. कुकिंग कॉमेडी शो की टीआरपी में भी गिरावट देखने को मिली है. टीआरपी रेटिंग में रियलिटी शोज का डाउनफॉल देखने को मिलता है. सिंगिंग शो इंडियन आइडल 23वें नंबर पर है.

इंडियाज गॉट टैलेंट 33वें, कौन बनेगा करोड़पति 34वें नंबर है. केबीसी का जादू भी इस बार नहीं चला है. सिद्धू और मलाइका अरोड़ा के जबदस्त चार्म के बावजूद 'इंडियाज गॉट टैलेंट' लोगों का दिल जीतने में नाकामयाब रहा है. बार्क रेटिंग से एक बात साफ है कि टीवी ऑडियंस को रियलिटी से ज्यादा पसंद ड्रामा शोज आ रहे हैं.

