'कुमकुम भाग्य' फेम एक्टर जीशान खान का हुआ एक्सीडेंट, हादसे में बाल-बाल बचे, गाड़ियों को पहुंचा नुकसान

टीवी एक्टर जीशान खान का एक्सीडेंट हुआ जिसमें राहत की बात ये है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई. दोनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है. जीशान टीवी इंडस्ट्री के जाने-माने कलाकार हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं. वो बिग बॉस ओटीटी में नजर आए थे.

जीशान की गाड़ी को मारी टक्कर, बाल-बाल बचे एक्टर (Photo: Instagram @theonlyzeeshankhan)
टीवी एक्टर जीशान खान का बीती रात को मुंबई के यारी रोड पर एक्सीडेंट हुआ. उस वक्त जीशान जिम से निकलकर रात को 10.30 बजे के करीब अपने घर जा रहे थे. तभी सामने से आ रही  गाड़ी और जीशान की गाड़ी के बीच टक्कर हो गई. सामने वाली गाड़ी में दो सीनियर सिटीजन (बुजुर्ग पति-पत्नी) बैठे हुए थे. गनीमत ये रही कि इस एक्सीडेंट में किसी को चोट नहीं आई है. पुलिस ने इस केस पर अब तक कोई मामला दर्ज नहीं किया है. दोनों गाड़ियों का थोड़ा नुकसान हुआ है. पर किसी कोई चोट नहीं आई है.

जीशान को नहीं लगी चोट

जीशान के फैंस को पहले उनकी एक्सीडेंट की न्यूज सुनकर झटका लगा था. लेकिन जब मालूम पड़ा कि एक्टर हताहत नहीं हुए हैं, तो लोगों ने चैन की सांस ली. जीशान का इस हादसे पर फिलहाल कोई रिएक्शन नहीं आया है. जीशान के वर्कफ्रंट की बात करें तो वो टीवी इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर हैं. उन्हें शो कुमकुम भाग्य से लाइमलाइट मिली. शो में उन्होंने आर्यन खन्ना का रोल प्ले किया था. इसके बाद वो नागिन और बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 में भी दिखे थे. लेकिन रियलिटी शो में उनकी जर्नी लंबी नहीं रही. वो शो जीतने से चूक गए थे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

टीवी के स्टार हैं जीशान

काफी समय से जीशान छोटे पर्दे पर नहीं दिखे हैं. वो म्यूजिक वीडियोज में ज्यादा नजर आते हैं.वो अपनी लवलाइफ को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. उनका नाम एक्ट्रेस रेहाना पंडित संग जुड़ा था. ये वहीं रेहाना हैं जिन्होंने ऑनस्क्रीन जीशान की मां का रोल प्ले किया था. इंस्टा पर दोनों के लिपलॉक और रोमांटिक मोमेंट्स की फोटो सामने आई थी. लेकिन उनका ये रिश्ता लंबा नहीं चला और ब्रेकअप हो गया. दोनों के बीच 10 साल का फासला है. हालांकि कुछ समय बाद 2024 में उनके पैचअप की खबरें आईं. दोनों ने बताया कि वो अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहते हैं.

जीशान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. फीमेल फैंस के बीच वो अपने किलर और चार्मिंग लुक्स की वजह से छाए रहते हैं. उनके इंस्टा पर 919K फॉलोअर्स हैं. जीशान को फैंस स्क्रीन पर देखने के इंतजार में हैं.

