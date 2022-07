Koffee With Karan 7: Samantha ने Karan Johar पर लगाया इल्जाम! बोलीं- असफल शादियों की वजह आप...

करण जौहर अपने शो कॉफी विद करण के एक और तड़कते भड़कते ब्रैंड न्यू सीजन के साथ लौट आए हैं. अब बस इंतजार है तो काउच पर आने वाले इंडिया के सुपरस्टार्स का, जो अपने जवाब से करण की कॉफी को अमेज‍िंग बनाएंगे. पिछले 18 सालों से सभी का ऑल टाइम फेवरेट रहा यह टॉक शो, गेस्ट्स के मजेदार बातचीत और कॉन्ट्रोवर्शियल सवालों की वजह से खूब चर्चा में रहा है.

ट्रेलर में सीजन 7 में आने वाले कुछ टैलेंटेड एक्टर्स की झलक पेश की गई है, जिसमें अक्षय कुमार, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, आलिया भट्ट, वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, सारा अली खान, विजय देवरकोंडा, सामंथा प्रभु, शाहिद कपूर, कियारा आडवाणी का नाम शामिल हैं.

शो में हुए नए एड‍िशंस

