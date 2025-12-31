scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, चंद सेकंड में दिया 1 करोड़ के सवाल का जवाब, चौंके अमिताभ

कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन में रांची के बिप्लब बिस्वास ने 1 करोड़ रुपये जीते. वो सीजन 17 के दूसरे करोड़पति बने हैं. CRPF इंस्पेक्टर बिप्लब ने तेजी से सवालों के जवाब दिए और 1 करोड़ के सवाल का सही जवाब देकर अमिताभ बच्चन को भी इंप्रेस किया.

Advertisement
X
बिप्लब बिस्वास बने केबीसी 17 के दूसरे करोड़पति (Photo: Screengrab)
बिप्लब बिस्वास बने केबीसी 17 के दूसरे करोड़पति (Photo: Screengrab)

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव पर है. शो का 17वां सीजन खत्म होने वाला है. इससे पहले क्विज शो को इस सीजन का दूसरा करोड़पति मिल गया है. रांची के बिप्लब बिस्वास ने 1 करोड़ जीते हैं. उनकी जनरल नॉलेज और गेम खेलने के तरीके ने बिग बी को इंप्रेस किया. जिस अंदाज में बिप्लब ने 1 करोड़ के सवाल का जवाब दिया, उसने बिग बी को हैरान किया.

केबीसी 17 को मिला दूसरा करोड़पति

बीते एपिसोड में बिप्लब बिस्वास के साथ गेम शुरू हुआ. वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉटसीट पर बैठे. सीट पर बैठने से पहले उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ से कहा कि वो उनसे गले मिलना चाहते हैं. बिग बी ने कंटेस्टेंट की ये मुराद पूरी की. बिप्लब CRPF में इंस्पेक्टर हैं. फिलहाल वो छत्तीसगढ़ के बिजापुर में पोस्टेड हैं. जंगल में काम करते हुए उन्हें किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने शो में जानकारी दी. देश के लिए उनके सहयोगियों द्वारा किए गए बलिदानों का भी उन्होंने जिक्र किया. इस दौरान वो इमोशनल हुए, तब बिग बी ने उन्हें संभाला.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by @sonytvofficial

सम्बंधित ख़बरें

Amitabh Bachchan begins 'KBC 17' shooting
KBC फिनाले का जश्न, भावुक हुए अमिताभ बच्चन, 32 मिनट तक गाया गाना
Amitabh Bachchan
83 की उम्र में अमिताभ करते हैं 15 घंटे शूट, देखकर हैरान शारिब हाशमी
palash muchhal smriti mandhana wedding postponed
Film Wrap: पलाश ने दिया स्मृति को धोखा, प्यार में है दीपक चहर की बहन?
Manoj Bajpayee recalls how amitabh bachchan gave him heart attack while shooting
'अमित जी ने मेरी जान ले ली थी', जब मनोज बाजपेयी को हुआ मौत का एहसास
Himanshu Shekhar sitting in front of Big B in KBC (Photo- Screengrab)
फतेहपुर के स्टेशन मास्टर ने KBC में जीते इतने लाख, अमिताभ बच्चन ने दिया डिनर का न्योता!

फिर गेम शुरू हुआ, बिप्लब ने तेजी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए. बिना लाइफ लाइन का इस्तेमाल किए बिप्लब ने 5 लाख जीते. उनकी समझदारी और नॉलेज को देखकर बिग बी इंप्रेस हुए. उनहोंने बिप्लब को परिवार के साथ अपने घर खाने पर इंवाइट किया. 12 लाख 50 हजार के सवाल पर उन्होंने ऑडियंस पोल लिया. 25 लाख के सवाल पर कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन संकेत सूचक को यूज किया. इसके बाद 50 लाख के सवाल पर बिप्लब ने लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया. अब बारी आई 1 करोड़ के सवाल की. इसका बिप्लब ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया.

Advertisement

कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ का सवाल सुनकर कहा- मैं किसी का समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं ऑप्शन D के साथ जाऊंगा. उनका ये जवाब सही था. सेकंड में जिस तेजी के साथ बिप्लब ने अपना जवाब लॉक कराया, इससे अमिताभ भी हैरान थे. 1 करोड़ जीतने के साथ बिप्लब को एक कार भी मिली है. वो शो के रोलओवर कंटेस्टेंट बने हैं. अब अगले एपिसोड में बिप्लब से 7 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा. देखना होगा क्या वो 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब दे पाएंगे?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement