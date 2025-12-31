KBC 17 को मिला दूसरा करोड़पति, चंद सेकंड में दिया 1 करोड़ के सवाल का जवाब, चौंके अमिताभ

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 अपने अंतिम पड़ाव पर है. शो का 17वां सीजन खत्म होने वाला है. इससे पहले क्विज शो को इस सीजन का दूसरा करोड़पति मिल गया है. रांची के बिप्लब बिस्वास ने 1 करोड़ जीते हैं. उनकी जनरल नॉलेज और गेम खेलने के तरीके ने बिग बी को इंप्रेस किया. जिस अंदाज में बिप्लब ने 1 करोड़ के सवाल का जवाब दिया, उसने बिग बी को हैरान किया.

और पढ़ें

केबीसी 17 को मिला दूसरा करोड़पति

बीते एपिसोड में बिप्लब बिस्वास के साथ गेम शुरू हुआ. वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड जीतकर हॉटसीट पर बैठे. सीट पर बैठने से पहले उन्होंने सदी के महानायक अमिताभ से कहा कि वो उनसे गले मिलना चाहते हैं. बिग बी ने कंटेस्टेंट की ये मुराद पूरी की. बिप्लब CRPF में इंस्पेक्टर हैं. फिलहाल वो छत्तीसगढ़ के बिजापुर में पोस्टेड हैं. जंगल में काम करते हुए उन्हें किस तरह से सर्वाइव करना पड़ता है, इसलिए उन्होंने शो में जानकारी दी. देश के लिए उनके सहयोगियों द्वारा किए गए बलिदानों का भी उन्होंने जिक्र किया. इस दौरान वो इमोशनल हुए, तब बिग बी ने उन्हें संभाला.

फिर गेम शुरू हुआ, बिप्लब ने तेजी के साथ सभी सवालों के जवाब दिए. बिना लाइफ लाइन का इस्तेमाल किए बिप्लब ने 5 लाख जीते. उनकी समझदारी और नॉलेज को देखकर बिग बी इंप्रेस हुए. उनहोंने बिप्लब को परिवार के साथ अपने घर खाने पर इंवाइट किया. 12 लाख 50 हजार के सवाल पर उन्होंने ऑडियंस पोल लिया. 25 लाख के सवाल पर कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन संकेत सूचक को यूज किया. इसके बाद 50 लाख के सवाल पर बिप्लब ने लाइफलाइन 50-50 का इस्तेमाल किया. अब बारी आई 1 करोड़ के सवाल की. इसका बिप्लब ने बिना देर किए तुरंत जवाब दिया.

Advertisement

कंटेस्टेंट ने 1 करोड़ का सवाल सुनकर कहा- मैं किसी का समय यहां पर बर्बाद नहीं करना चाहता. मैं ऑप्शन D के साथ जाऊंगा. उनका ये जवाब सही था. सेकंड में जिस तेजी के साथ बिप्लब ने अपना जवाब लॉक कराया, इससे अमिताभ भी हैरान थे. 1 करोड़ जीतने के साथ बिप्लब को एक कार भी मिली है. वो शो के रोलओवर कंटेस्टेंट बने हैं. अब अगले एपिसोड में बिप्लब से 7 करोड़ का सवाल पूछा जाएगा. देखना होगा क्या वो 7 करोड़ के सवाल का सही जवाब दे पाएंगे?

---- समाप्त ----