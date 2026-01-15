scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

6 साल से एक्टर के पास नहीं था काम, अब 'द 50' में दिखाएगा दम, कंफर्म हुई रियलिटी शो में एंट्री

कलर्स टीवी पर एक नया रियलिटी शो 'द 50' आने वाला है, जो लोगों के बीच काफी उत्सुकता पैदा कर रहा है. अभी तक शो का होस्ट कौन है, ये साफ नहीं हुआ. लेकिन 'द 50' के पहले कंटेस्टेंट का खुलासा हो गया है.

Advertisement
X
'द 50' में करण पटेल (Photo: Instagram @ karan9198)
'द 50' में करण पटेल (Photo: Instagram @ karan9198)

टीवी पर नया रियलिटी शो 'द 50' जल्द आने वाला है, जिसके कहा जा रहा है कि ये सभी रियलिटी शोज का बाप होगा. शो में कई सारे टास्क और कंटेस्टेंट्स होंगे, जो 50 दिनों में अपना गेम दिखाकर शो को जीतने की कोशिश करेंगे. अब टेलीकास्ट से कुछ दिन पहले, शो के पहले कंटेस्टेंट को अनाउंस किया गया है.

करण पटेल को मिला 'द 50' का ऑफर

'ये हैं मोहब्बतें' सीरियल फेम एक्टर करण पटेल को 'द 50' रियलिटी शो में एंट्री मिली है. उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की. करण ने 'द 50' शो के इनविटेशन कार्ड की झलक दिखाते हुए कंफर्म किया कि वो इस शो का हिस्सा बनने जा रहे हैं. एक्टर को एक लंबे वक्त के बाद काम मिला है. इस न्यूज को सुनकर उनके फैंस काफी खुश हुए हैं. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Karan Patel (@karan9198)

करण पटेल भारती सिंह के पॉडकास्ट में कह चुके थे कि उनके पास कोई काम नहीं है. साल 2019 से 2025 तक यानी छह साल से उनके पास कोई टीवी या रियलिटी शो नहीं था. इसका कारण एक्टर ने ओटीटी बताया था, जो इंडस्ट्री में उनके लिए एक बड़ा फर्क लेकर आया था. लेकिन अब करण को 'द 50' मिला है, जिससे उम्मीद है कि उनकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आ सकता है.

Advertisement

इन कंटेस्टेंट्स की होगी 'द 50' में एंट्री?

करण पटेल के अलावा 'बिग बॉस' के कुछ मशहूर कंटेस्टेंट्स की भी जुड़ने की खबर है. एक समाचार एजेंसी की रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि अर्चना गौतम, दिव्या अग्रवाल और मिस्टर फैजू भी 'द 50' में नजर आएंगे. अर्चना और दिव्या 'बिग बॉस' का हिस्सा रह चुकी हैं. अर्चना गौतम, 'बिग बॉस 16' की तीसरी रनर-अप थीं. वहीं, दिव्या अग्रवाल 'बिग बॉस ओटीटी' सीजन 1 की विनर हैं. 

मिस्टर फैजू 'खतरों के खिलाड़ी' जैसे रियलिटी शो में नजर आ चुके हैं. वो एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं. उनकी शुरुआत टीकटॉक पर वीडियोज बनाने से हुई थी. लॉकडाउन के समय में उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली और आज वो इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाले इंफ्लुएंसर्स में से एक हैं. 

'द 50' रियलिटी शो 1 फरवरी से कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगा. ये एक फ्रेंच सीरीज Les Cinquante पर बेस्ड है. इसके लिए मुंबई के मढ़ आइलैंड पर एक बड़ा सेट पर तैयार किया गया है. फैंस इस नए शो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव लाइव
    बीएमसी चुनाव एग्जिट पोल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement