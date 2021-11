फैन के लिए Kapil Sharma ने किया कुछ ऐसा, यूजर्स बोले- एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे?

कपिल शर्मा शो की पॉपुलैरिटी का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां शो में सभी टॉप स्टार्स अपनी फिल्म प्रमोशन के लिए पहुंचते हैं. कपिल के इस शो की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी है.

कपिल के कई फैंस की यह दिली ख्वाहिश है कि वे उनके शो को लाइव देखें. सोशल मीडिया पर कई फैंस उनसे रिक्वेस्ट भी करते रहते हैं. हालांकि एक फैन के मेसेज ने कपिल का ध्यान अपनी ओर खींचा है. ट्वीटर पर इस फैन के मेसेज के बाद कपिल खुद भी उसे रिप्लाई करने से रोक नहीं पाए. कपिल के इस रिप्लाई ने यूजर्स का दिल जीत लिया है.

Brother we r shooting tmrw, Pls send me your contact, someone from my team will contact you n arrange for you, thank you 🙏 https://t.co/U67ePjy2Cd