Sooryavanshi box office collection Day 17: सूर्यवंशी का जादू बरकरार, कमाई 266 करोड़ पार

फिल्म सूर्यवंशी की रिलीज को भले दो हफ्ते पूरे हो गए हैं, लेकिन थिएटर्स पर फिल्म अब भी फैंस को अपनी ओर खींचने में कामयाब होता नजर आ रहा है. रोहित शेट्टी के डायरेक्शन तले बनी इस एक्शन फिल्म को ऑडियंस समेत क्रिटिक्स का भी जबरदस्त प्यार देखने को मिला है.

ऑडियंस का प्यार इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर भी साफ नजर आ रहा है. यह फिल्म रिलीज के 17वें दिन बाद भी 266.23 करोड़ के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कमाने में कामयाब रही है.

सूर्यवंशी के आगे बाकी रिलीज पड़े फीके

5 नवंबर को सूर्यवंशी की ग्रैंड ओपनिंग हुई. एक लंबे समय बाद थिएटर खुलने से उत्साहित फैंस ने भी इसके फर्स्ट डे फर्स्ट शो में अपना बेशुमार प्यार लुटाया है और यह प्यार रिलीज के 17वें दिन तक बरकरार है. ट्रेड एनालिस्ट ने ट्वीट कर फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की जानकारी दी है. विजयबालन यह भी लिखते हैं कि कई नई फिल्में रिलीज होने के बावजूद ऑडियंस सूर्यवंशी को ही देखना प्रीफर कर रहे हैं.

#Sooryavanshi WW Box Office



Continues to GROW despite new releases



Week 1 - ₹ 190.06 cr

Week 2 - ₹ 66.66 cr

Week 3

Day 1 - ₹ 4.31 cr

Day 2 - ₹ 5.20 cr

Total - ₹ 266.23 cr#AkshayKumar #KatrinaKaif #RanveerSingh #AjayDevgn