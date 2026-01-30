कपिल शर्मा ने रहमान को दिलाई लता मंगेशकर की कसम, शादीशुदा अदिति संग किया फ्लर्ट, मजेदार होगा नया एपिसोड

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' में इस वीकेंड फिल्म गांधी टॉक्स की टीम गेस्ट बनेगी. कॉमेडी शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें फिल्म की टीम ने सेट पर एंटरटेनमेंट का डोज दिया. विजय सेतुपति, अदिति राव हैदरी, सिद्धार्थ जाधव और म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान शो में पहुंचे. यहां कपिल और उनकी गैंग संग पूरी स्टारकास्ट ने खूब मस्ती की.

कपिल के शो में पहुंची गांधी टॉकीज की टीम

गांधी टॉकीज इसी शुक्रवार सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. साइलेंट मूवी होने की वजह से इसे लेकर सिनेलर्वस के बीच क्रेज है. इसका म्यूजिक एआर रहमान ने दिया है. इसे किशोर पांडुरंग बेलेकर ने डायरेक्ट किया है. कपिल के शो का प्रोमो मजेदार है. कपिल ने रहमान के कम बोलने पर कमेंट किया. सुनील ग्रोवर और रहमान की म्यूजिकल जुगलंबदी ने लोगों का दिल जीत लिया.

कपिल ने रहमान के कम बोलने पर जोक मारते हुए पूछा- जब डायरेक्टर किशोर आपसे मिले और कहा कि एक फिल्म है जिसमें कोई डायलॉग नहीं है. आप कंफ्यूज तो नहीं हुए कि ये मुझे बतौर म्यूजिक डायरेक्टर साइन करने आए हैं या एक्टर? उन्होंने रहमान को लता मंगेशकर के गानों की सीडी देकर कसम खिलवाई. म्यूजिक कंपोजर से कपिल ने कहा- आप कसम खाइए कि जो मैं आपसे सवाल पूछूंगा आप भी उसका 1 लाइन में जवाब देंगे. वरना आप 4 लाइन का जवाब बस हां या ना में देते हैं.

कपिल ने अदिति राव हैदरी को शादी की मुकारकबाद दी. उन्होंने हीरोइन संग फ्लर्ट करने का यहां भी चांस नहीं छोड़ा. साउथ एक्टर विजय ने बताया कि वो क्रिकेट नहीं देखते. फिर कपिल ने पूछा तो क्या वो सिद्धू को जानते हैं? विजय ने जब हां में जवाब दिया तो कपिल हैरान दिखे. पूरे प्रोमो का सबसे बड़ा हाईलाइट सुनील और रहमान का म्यूजिक परफॉर्मेंस है. रहमान ने हम्मा हम्मा गाना गाया. प्रोमो देखने के बाद फैंस शो देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं.

बात करें फिल्म की तो, मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है. शुरुआती रिव्यूज में इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. मूवी को 2023 में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में प्रीमियर किया गया था.

