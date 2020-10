काम्या पंजाबी बोलीं- सेंस वाली बात कर रही थीं रुबीना, लोगों के ईगो को नहीं हुई हजम

बिग बॉस 14 में शुक्रवार का एपिसोड काफी हंगामे से भरा रहा. पूरा घर एक्ट्रेस रुबीना दिलैक के खिलाफ हो गया. सीनियर्स के साथ भी रुबीना की बहसबाजी हुई. अब एक्ट्रेस काम्या पंजाबी रुबीना के सपोर्ट में आ गई हैं.

रुबीना से पूरी तरह सहमत: काम्या

काम्या पंजाबी ने लिखा- आइटम्स के नंबर को लेकर रुबीना सेंस वाली बात कर रही थी, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं. लेकिन लोगों के ईगो को ये बात हजम नहीं हुई और हो गया सारा घर उसके खिलाफ. Welldone रुबीना. #BigBoss14.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, घर में 7 चीजों को लेकर बहस हो रही थी. निक्की का कहना था कि उन्हें सलवार सूट पहनना है इसलिए उन्हें 7 आइटम चाहिए. वहीं बाकी लोग भी अपनी-अपनी चीजों को लेकर अड़े हुए थे. बाद में निक्की ने कहा कि मैं 4 आइटम कर सकती हूं, सलवार-कमीज-दुपट्टा और चप्पल मुझे चाहिए.

इस पर रुबीना ने कहा कि अगर चप्पलों का सेट एक आइटम काउंट होता है तो सलवार कमीज को भी एक आइटम में काउंट करना चाहिए. कोई एक चीजे थोड़े ही पहनेगा. घरवाले रुबीना को बोलते हैं कि ये डिस्कशन पहले हो चुका है लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला. इसके बाद रुबीना रूल को दोबारा जाकर पढ़ती हैं. घर में बहस बढ़ जाती है. गौहर खान भी इसमें अपनी प्रतिक्रिया देती हैं.

Rubina was talking sense about the number of items, n i completely agree with her but logon ki ego ko yeh baat hazam nahi hui aur ho gaya saara ghar uske khilaaf. Welldone @RubiDilaik #BigBoss14 @ColorsTV