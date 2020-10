मिर्जापुर को 'यूपी का गेम ऑफ थ्रोन्स' बता रहे यूजर्स, शेयर किए ये ट्वीट

अमेजन प्राइम की चर्चित वेब सीरीज मिर्जापुर का दूसरा सीजन बीते दिनों ही रिलीज किया गया है. सीरीज की रिलीज के साथ ही इससे जुड़े मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने शुरू हो गए. और साथ ही शुरू हो गया मिर्जापुर को HBO की बिग बजट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स के साथ इसकी तुलना का सिलसिला.

पिछले सीजन के आने पर भी फैन्स ने ऐसा किया था और इस बार ये सिससिला इस सीरीज के सीन्स और किरदारों के चलते और ज्यादा बढ़ गया. सोशल मीडिया यूजर्स ने मिर्जापुर को यूपी की गेम ऑफ थ्रोन्स कहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि गेम ऑफ थ्रोन्स की तुलना मिर्जापुर से करने वाले फैन्स का क्या कहना है.

एक यूजर ने मिर्जापुर और गेम ऑफ थ्रोन्स के पोस्टर्स में सिमिलैरिटी दिखाई हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, "मिर्जापुर गेम ऑफ थ्रोन्स का भारतीय वर्जन है. बीना भाभी ओलेना टायरेल हैं और जो नया बंदा रॉबिन है वो लिटिलफिंगर जैसा लग रहा है." इसी तरह एक और यूजर ने लिखा, "8 एपिसोड देख चुका हूं और अब मिर्जापुर आधिकारिक तौर पर भारतीय गेम ऑफ थ्रोन्स हैं."

So #Mirzapur is the Indian version of game of thrones.



Bina Bhabhi is Olenna Tyrell & that new guy Robin seems like Littlefinger. — Sarcasm God ︎ ︎ ︎ ︎ ︎ (@SarcasmGod_) October 26, 2020

8 eps down and Mirzapur is now officially Indian Game of thrones. #Mirzapur2 — Azhar Mansuri (@azhardous10) October 23, 2020

In Mirzapur "Tripathi family" is The hindi version of Lannister family in Game oF Thrones — 𝑾𝒂𝒓𝒅𝒆𝒏 𝒐𝒇 𝒁𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏 ⍟ (@abraham5121472) October 22, 2020

#MirzapurOnPrime

Am I the only one who thinks Mirzapur has a story structure of Game of thrones. Like just hold your horses for a sec & just replace these characters & tell me if I am wrong

Beena Tripathi = Cersei Lannister

Munna Bhaiya = Joffrey

Bablu Pandit = Eddard Stark

1/2 — Subin (@subu_life) October 24, 2020

Mirzapur is easily one of the least creative TV Shows I've ever watched. It's literally the Greta Van Fleet of Gangs of Wasseypur while using almost identical story points from Game of Thrones (Red Wedding). While there's nothing wrong with influences, I'm terribly disappointed — Chaithu (@ChaiTanLatte) October 24, 2020

Mirzapur doesn't feel like an authentic representation of small town North India. Unlike Gangs of Wasseypur, it has a very urban gaze. Even most of the actors aren't from that region. — आत्मनिर्भर Sarah Lynn🌈 (@BabyChetkin) October 24, 2020

इस तरह के ढेरों ट्वीट यूजर्स ने किए हैं. एक यूजर ने लिखा, "मिर्जापुर में त्रिपाठी परिवार गेम ऑफ थ्रोन्स की लैनिस्टर फैमिली की तरह है." इसी तरह एक यूजर ने लिखा, "क्या मैं इकलौता हूं जिसे लगता है कि मिर्जापुर की कहानी काफी हद तक गेम ऑफ थ्रोन्स से मेल खाती है."

