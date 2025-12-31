काम का बोझ, तनाव ने बढ़ाई हिना-रॉकी के बीच दूरी? लिखा भावुक नोट, बोलीं- कई बार इंटीमेसी...

टीवी की मशहूर एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में बताया कि उनके लिए इंटिमेसी यानी करीबी रिश्ते का क्या मतलब है. उन्होंने अपने पति रॉकी जायसवाल के लिए अपना प्यार और ग्रैटिट्यूड खुलकर जाहिर किया. हिना ने कहा कि 13 साल साथ रहने के बाद भी रॉकी उन्हें खास महसूस कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते.

पति से खुश हिना का स्पेशल पोस्ट

हिना और रॉकी इन दिनों मालदीव में छुट्टियां मना रहे हैं और वहां से लगातार अपनी खूबसूरत तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं. हिना ने एक वीडियो शेयर किया जहां उन्होंने पति का लिखा एक खास नोट दिखाया. इस जेस्चर ने हिना को भावुक कर दिया. उन्होंने कैप्शन में अपने दिल का हाल बताया. हिना ने बताया कि कैसे पिछले 13 सालों से रॉकी हमेशा उन्हें प्यार और सम्मान का एहसास कराते आए हैं.

हिना ने लिखा- ये उनके प्यार जताने का एक तरीका है. पिछले एक दशक से यही उनकी ‘लव लैंग्वेज’ रही है. हम दुनिया में कहीं भी घूमने जाएं, वो मेरे लिए ऐसे प्यार भरे नोट छोड़ते हैं. मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूं. जब आपका पति आपकी मेहनत को समझे, आपको उतनी ही गहराई से प्यार करे जितना पहले करता था, बल्कि हर दिन और ज्यादा प्यार करे, तो वो एहसास बहुत अच्छा होता है.

बैक सीट पर इंटीमेसी, फ्रंट फुट पर सम्मान

हिना ने आगे बताया कि लंबे समय के रिश्ते में कई बार शारीरिक नजदीकियां पीछे रह जाती हैं और ऐसे में छोटे-छोटे रोमांटिक इशारे ही रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं.

वो लिखती हैं- मेरे अनुभव में रिश्ते में कई वजहों से कभी-कभी फिजिकल इंटिमेसी कम हो जाती है, जैसे तनाव, काम का बोझ, दूरियां, सेहत, हार्मोनल बदलाव, जिम्मेदारियां या रिश्ते में चल रहा मुश्किल दौर. मैं ये नहीं कह रही कि ये जरूरी नहीं है, ये उतनी ही अहम है, लेकिन लंबे रिश्ते में कई बार ये पीछे चली जाती है, खासकर तब जब आप एक-दूसरे के साथ दस साल से ज्यादा समय बिता चुके हों और साथ में कई मुश्किलें झेली हों.

हिना ने आगे लिखा- रिश्ते को आगे बढ़ाए रखने वाली चीज है इमोशनल इंटिमेसी, बार-बार एक-दूसरे को चुनना और हर हाल में साथ बने रहने की चाह. रिश्ता हमेशा दो तरफा होता है, आप जैसा देंगे, वैसा ही पाएंगे. बात इतनी सी है. रॉकी के साथ मुझे 13 साल से ज्यादा हो गए हैं. हमने साथ में अच्छे और बुरे दोनों दौर देखे हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली- एक-दूसरे के लिए प्यार और सम्मान.

हिना ने 12 साल डेट करने के बाद रॉकी से साल 2025 में शादी की. एक्ट्रेस बता चुकी हैं कि जब वो कैंसर से जूझ रही थीं तब पति ने उनका पूरा साथ दिया. उनकी सेवा की.

