scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वेब सीरीज से होगा गोविंदा के भांजे का कमबैक, भोजपुरी छोड़ बनेंगे OTT स्टार?

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार विनय आनंद अब हिंदी डिजिटल दुनिया में कदम रख रहे हैं. वेब सीरीज 'ACP विक्रांत' में वो एक नए, खतरनाक किरदार में नजर आएंगे. सीरीज एकता कपूर के OTT प्लेटफॉर्म 'कटिंग : एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज' पर रिलीज होगी.

Advertisement
X
कौन हैं विनय आनंद? (PHOTO: Screengrab)
कौन हैं विनय आनंद? (PHOTO: Screengrab)

भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार और गोविंदा के भांजे विनय आनंद इन दिनों एक बार फिर सुर्खियों में हैं. लंबे समय बाद वो टीवी-डिजिटल की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. विनय आनंद वेब सीरीज 'ACP विक्रांत' में नजर आने वाले हैं.  

ओटीटी पर नजर आएंगे विनय आनंद 
'ACP विक्रांत' एकता कपूर के चर्चित OTT प्लेटफॉर्म "कटिंग : एंटरटेनमेंट का डोज हर रोज" OTT के लिए बनी एक थ्रिलर वेब सीरीज है. इसके निर्देशक अंकुर काक टकर हैं. अंकुर काक के निर्देशन में विनय आनंद अब भोजपुरी से लौट कर हिंदी के डिजिटल स्पेस में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं. 

विनय आनंद के लिए यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक नई सीरीज नहीं, बल्कि पुराने रिश्तों की वापसी जैसा है. उन्होंने कहा कि एकता कपूर के साथ काम करना “अपने घर में लौटने” जैसा अनुभव है. विनय का कहना है कि इतने साल बाद फिर से एकता के साथ जुड़ना उनके लिए भावनात्मक है. ये करियर के लिहाज से बेहद अहम भी है. उन्होंने अपने फैंस से खास अपील की है कि वो एकता कपूर के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को भरपूर प्यार दें.

सम्बंधित ख़बरें

sudha chandran
नागिन 7 में होगी सुधा चंद्रन की एंट्री, शो में आएगा ट्विस्ट?
Ekta Kapoor pavitra Rishta
'इसमें कुछ भी पवित्र नहीं...', जी टीवी के मेकर्स पर फूटा एकता कपूर का गुस्सा
बरखा बिष्ट
स्मृति ईरानी को कॉपी कर ट्रोल हुईं बरखा बिष्ट, हेटर्स को दिया जवाब
Aashka Goradia, Brent Goble
40 की उम्र में दूसरी बार मां बनेगी एक्ट्रेस, खुशी का नहीं ठिकाना, बोली- बड़ा बेटा...
Karishma Tanna
TV Actress Karishma Karishma Tanna ने किया बड़ा खुलासा!
Advertisement

कैसा होगा रोल?
इस वेब सीरिज के सबसे दिलचस्प बात ये है कि ‘ACP विक्रांत’ में विनय आनंद एक बिल्कुल अलग और खतरनाक रोल में नजर आने वाले हैं. आमतौर पर रोमांटिक और पारिवारिक किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले विनय इस बार अलग ही अंदाज में दिखाई देंगे. सूत्रों की मानें तो उनका किरदार इतना ग्रे और इंटेंस है कि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है. इस सीरीज में उनके सामने टक्कर में होंगे टीवी के जाने-माने स्टार शरद मल्होत्रा, जिससे मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है.

50 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में किया काम 

विनय आनंद अब तक 10 से ज्यादा हिंदी फिल्मों और 50 से अधिक भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुके हैं, लेकिन वेब सीरीज की दुनिया में ये उनका पहला कदम है. इसी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को लेकर खास उत्साहित हैं. उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय का सबसे मजबूत माध्यम है और वो नई ऑडियंस तक पहुंचने का ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते. 

इस सीरीज की कहानी बिहार के दरभंगा से जुड़े लेखक ज्ञान रंजन ने लिखी है, जिनकी स्क्रिप्ट को बेहद मजबूत और थ्रिल से भरपूर बताया जा रहा है. गॉसिप गलियारों में ये भी चर्चा है कि ‘ACP विक्रांत’ विनय आनंद के करियर को एक नई दिशा दे सकती है. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कुटिंग OTT पर रिलीज होने वाली ये सीरीज विनय आनंद के डिजिटल सफर की कितनी धमाकेदार शुरुआत करती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement