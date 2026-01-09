scorecardresearch
 
राम कपूर के पास नहीं था काम, पत्नी गौतमी ने संभाला घर, शादी में झेला दर्दनाक फेज

राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर ने अपनी शादी के सबसे बुरे वक्त को याद किया, जब उनके पति के पास कोई काम नहीं था. एक्ट्रेस ने बताया कि वो काम करती थीं, जबकि राम घर पर रहते थे. इस दौरान दोनों के बीच प्यार भी कम हुआ.

पति राम कपूर संग आई थीं दूरियां (Photo: Instagram @iamramkapoor)
पति राम कपूर संग आई थीं दूरियां (Photo: Instagram @iamramkapoor)

एक्टर राम कपूर आज के समय में टेलीविजन और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े चेहरों में शुमार होते हैं. उनके काम को काफी सराहा जाता है. 'कसम से', 'बड़े अच्छे लगते हैं' जैसे टीवी शोज से एक्टर को घर-घर में पहचान मिली थी. लेकिन एक वक्त उनके करियर में ऐसा भी था, जब उनके पास बिल्कुल काम नहीं था. तब उनकी शादी पर भी बुरा असर पड़ा था. 

राम कपूर संग शादी पर क्या बोलीं गौतमी?

हाल ही में राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर ने अपनी शादी के सबसे कमजोर फेज को याद किया, जब दोनों के बीच स्पार्क की कमी हुई थी. सिद्धार्थ कन्नन संग बातचीत में एक्ट्रेस ने कहा, 'शादी का सबसे मुश्किल दौर तब आया, जब राम कई सालों तक काम नहीं कर पाए और मुझे फिर से टीवी पर वापस आना पड़ा. एक मर्द के लिए ये बहुत मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि मर्दों को ऐसा ही बनाया गया है कि उन्हें काम पर जाना ही पड़ता है... उन्हें परिवार को पालना है और उनका रक्षक बनना होता है. सब लोग मर्द को इसी नजरिए से देखते हैं. हां, अब चीजें धीरे-धीरे बेहतर हो रही हैं, पहले जैसा अब नहीं रहा.'

'वो लगभग ढाई साल तक घर पर ही रहे और उनके लिए ये समय सच में बहुत मुश्किल था. मैं उनकी बेचैनी और घबराहट साफ देख सकती थी. क्योंकि उस दौरान मैं खुद नौकरी पर जाती थी. सुबह 9 बजे निकलती थी और रात 10-11 बजे घर लौटती थी. उस समय मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल था कि वो पूरे दिन घर पर बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं, बस इंतजार करते रहते हैं कि काश फिर से कोई एक अच्छा मौका मिल जाए और उनका करियर फिर से ऊपर उठे.'

राम-गौतमी की शादी में क्या-क्या आई तकलीफें?

गौतमी ने आगे कहा, 'ये बात बच्चों के आने से पहले की है. उस समय मैं घर से पूरी तरह कट गई थी और वो घर पर रहते थे. हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है. मैं घर आती, सोती, और सुबह फिर चली जाती. इसलिए मुझमें और उनमें कोई बातचीत ही नहीं होती थी. धीरे-धीरे वो प्यार वाला जोश, वो स्पार्क... वो सब हमने खो दिया. क्योंकि मैं अपनी नौकरी में लगी रहती थी और वो घर पर थे.'

'लेकिन जब मेरे बच्चे आए, तो उनके पापा का करियर फिर से पटरी पर आ गया. सब कुछ बदल गया, रिश्ते का माहौल बदल गया और सब ठीक-ठाक हो गया. पर बच्चे आने के बाद और मैं जैसी मां बनी, उसमें मैं ये भूल गई कि मैं सिर्फ मां ही नहीं, पत्नी भी हूं. मैंने बच्चों को इतना कुछ दे दिया, उनकी परवरिश में इतना ध्यान लगाया कि मैं ये भूल गई कि मेरे और मेरे पति के बीच में भी एक रिश्ता है, बच्चों के अलावा भी एक रिश्ता. राम ने मुझे कभी ये बात मुंह से नहीं कही, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो अंदर से बहुत खोया-खोया सा महसूस करते थे. उन्हें लगता होगा कि उनकी साथी यानी मैं उनके लिए अब पहले जैसी नहीं रही... एक खालीपन सा महसूस होता होगा.'

बता दें कि राम कपूर और गौतमी कपूर की शादी साल 2003 में हुई थी. दोनों की लव मैरेज थी, उनकी मुलाकात अपने सीरियल के सेट पर हुई थी. जिसके बाद उनकी दोस्ती हुई और फिर बात प्यार तक पहुंची.

---- समाप्त ----
