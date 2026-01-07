scorecardresearch
 
साक्षी तंवर संग किसिंग सीन पर हंगामा! राम कपूर से गुस्सा हो गई थीं पत्नी, बोलीं- सच कहा था...

राम कपूर के इंटीमेट सीन विवाद पर पत्नी गौतमी कपूर ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि- राम सच बोल रहे थे. मैं बहुत गुस्सा हो गई थी. फोन काट दिया था. इसी के साथ गौतमी ने एकता कपूर के बयान पर भी अपनी राय दी और कहा कि वो शायद किसी और के लिए था.

Gautami and Ram Kapoor have been married for 20 years.
कुछ महीने पहले राम कपूर ने टीवी शो ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ में साक्षी तंवर के साथ किए गए एक विवादित इंटीमेट सीन की शूटिंग को लेकर खुलकर बात की थी. राम ने इशारों में कहा था कि यह सीन एकता कपूर का आइडिया था. उनके इस बयान के बाद मामला चर्चा में आ गया और इसके कुछ समय बाद एकता कपूर ने “अनप्रोफेशनल एक्टर्स” को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की. हालांकि एकता ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने माना कि यह तंज राम कपूर पर था.

अब इस पूरे विवाद पर राम कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ कहा कि राम ने जो कहा वह सच था और एकता कपूर शायद किसी और एक्टर के बारे में बात कर रही हों. गौतमी ने यह भी बताया कि उस सीन के बारे में जानकर उनका रिएक्शन क्या था.

सिद्धार्थ कन्नन से बातचीत में गौतमी ने कहा- राम ने जो कहा, वह सच था. मुझे लगता है कि उसकी बात को गलत समझ लिया गया. हो सकता है एकता किसी और शो के किसी और एक्टर की बात कर रही हों या किसी और के रेफरेंस में बोल रही हों.” एकता की तारीफ करते हुए गौतमी ने उन्हें 'शानदार मेकर' बताया और कहा कि उनके काम में हमेशा साफ सोच नजर आती है. 

किसिंग सीन पर भड़क गई थीं गौतमी

राम कपूर-साक्षी तंवर का ये सीन भारतीय टेलीविजन का पहला ऑन-स्क्रीन किसिंग सीन था. किसिंग सीन के बारे में जानकर गौतमी ने राम का फोन काट दिया था. वो खुद इस बारे में बताती हैं.

गौतमी ने बताया कि उन्हें इस इंटीमेट सीन के बारे में सबसे पहले रात 2:30 बजे राम का फोन आया था. यह सुनते ही उन्होंने फोन काट दिया. उन्होंने कहा- उस वक्त मैं मां थी और अपने बच्चे को दूध पिला रही थी. मेरा पहला रिएक्शन यही था कि मैंने फोन काट दिया. मैं कुछ सोच भी नहीं पाई.

हालांकि बाद में उन्होंने शांति से इस बारे में सोचा और समझा कि ये सिर्फ एक्टर्स हैं जो अपना काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी महसूस किया कि टीवी सेट पर रोमांस जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां माहौल काफी तनाव भरा होता है.

गौतमी ने कहा- मुझे लगा कि मैं राम को इतनी मुश्किल स्थिति में क्यों डाल रही हूं? राम उस समय लगातार काम कर रहे थे और कभी-कभी 48 घंटे तक शूटिंग करते थे. फोन काटने के बाद से लेकर अगली सुबह तक मैंने इस बारे में काफी सोचा. गौतमी ने यह भी बताया कि राम ने उन्हें सीन शूट होने के बाद ही इसकी जानकारी दी थी. वो बोलीं- जब वह सुबह घर आए, तो मैंने बस उन्हें गले लगा लिया.

एकता कपूर की बात राम कपूर के लिए नहीं थी

गौतमी ने दोबारा साफ किया कि एकता कपूर का बयान राम कपूर के लिए नहीं हो सकता. उन्होंने कहा- एकता ने जिस अनप्रोफेशनल एक्टर की बात की, वह राम से जुड़ा है या नहीं, मुझे इस पर कोई यकीन नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि ‘बड़े अच्छे लगते हैं’ शो सभी के लिए एक मील का पत्थर रहा है, ऐसे में अब इतनी सफल चीज को लेकर विवाद खड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता.

गौतमी ने आगे कहा- इतनी छोटी-छोटी बातों पर इतना हंगामा करके हम आखिर हासिल क्या करना चाहते हैं?

जब उनसे पूछा गया कि क्या राम और गौतमी ने इस विवाद के बाद एकता कपूर से बात की, तो उन्होंने बताया कि फिलहाल कोई कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है. लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी राम और एकता आमने-सामने आए, तो वे जरूर एक-दूसरे को गले लगाएंगे.

