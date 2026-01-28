scorecardresearch
 
ना फिल्में, ना टीवी शो! रियलिटी शोज से चमक रहा इन सेलेब्स का करियर, 'द 50' से खेलेंगे नया दांव!

शोबिज में ऐसे कई सेलेब्स हैं जो खूब पॉपुलर हैं, उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. लेकिन वो मुख्य तौर पर किसी फिल्म या सीरियल का हिस्सा नहीं हैं. उनका करियर रिएलिटी शोज पर टिका है. वो रिएलिटी शो स्टार के नाम से ही जाने जाते हैं.

वो सितारे जो रिएलिटी शोज की जान हैं (Photo: ITG)
टीवी और सोशल मीडिया की दुनिया में कई ऐसे चेहरे हैं, जिनका करियर रियलिटी शोज की बदौलत चमकता रहा है. अब एक बार फिर ये सितारे नए रियलिटी शो ‘द 50’ में नजर आने वाले हैं, जहां न सिर्फ शोहरत बल्कि मोटी कमाई की भी पूरी उम्मीद है. आइए जानते हैं इन सेलेब्स के प्रोफेशनल सफर और मौजूदा स्थिति के बारे में, जो एक अंतराल के बाद किसी ना किसी रिएलिटी शो का हिस्सा बन सुर्खियां बटोर ही लेते हैं. 

मिस्टर फैजू- सोशल मीडिया स्टार मिस्टर फैजू ने टिकटॉक से अपनी पहचान बनाई और फिर कई रियलिटी शोज में नजर आए. खतरों के खिलाड़ी और झलक दिखला जा जैसे शोज ने उन्हें टीवी ऑडियंस तक पहुंचाया. म्यूजिक वीडियो और ब्रांड एंडोर्समेंट के साथ फैजू की पॉपुलैरिटी रियलिटी शोज से बनी हुई है. ‘द 50’ से वह फिर सुर्खियों में लौटने की तैयारी में हैं.

शिव ठाकरे- इनको असली पहचान बिग बॉस मराठी और फिर बिग बॉस 16 से मिली. इसके बाद वह खतरों के खिलाड़ी में भी नजर आए. शिव के एक्टिंग प्रोजेक्ट्स सीमित रहे हैं, ऐसे में रियलिटी शोज शिव के करियर की सबसे बड़ी ताकत बने हुए हैं. इस बीच वो म्यूजिक वीडियो जरूर कर चुके हैं. 

हामिद बरकजी- MTV Splitsvilla और Ace of Space जैसे शोज से पहचान बनाई. फिटनेस और स्टाइल के लिए मशहूर हामिद फिलहाल किसी बड़े एक्टिंग प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हैं, इसलिए ‘द 50’ उनके लिए दोबारा लाइमलाइट पाने का बड़ा मौका है.

लवकेश कटारिया- सोशल मीडिया और यूट्यूब से जुड़े रहे हैं और रियलिटी शोज के जरिए उन्होंने अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाई. डिजिटल कंटेंट के साथ-साथ अब वह टीवी ऑडियंस तक पहुंचने के लिए ‘द 50’ पर दांव लगा रहे हैं. और खबर है कि सबसे पहले शो से एलिमिनेट भी वही हो गए हैं.

सिवेट तोमर को MTV Roadies और Splitsvilla से पहचान मिली. उनके करियर का बड़ा हिस्सा रियलिटी शोज पर ही टिका रहा है. एक्टिंग में कदम रखने की कोशिशों के बीच ‘द 50’ उनके लिए फिर से खुद को साबित करने का मंच है.

निक्की तंबोली को अगर रिएलिटी शो क्वीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा. बिग बॉस 14 और खतरों के खिलाड़ी से घर-घर में पहचानी गईं. साउथ फिल्मों में काम करने के बावजूद उनकी पॉपुलैरिटी रियलिटी शोज से ही बनी रही. ‘द 50’ में उनकी मौजूदगी शो को ग्लैमर देने वाली मानी जा रही है.

अरबाज पटेल ने Splitsvilla जैसे शोज से पहचान बनाई. मॉडलिंग और फिटनेस से जुड़े कामों के अलावा उनका करियर फिलहाल रियलिटी शोज के सहारे ही आगे बढ़ रहा है. वो बिग बॉस मराठी में निक्की तंबोली संग नजदीकियों को लेकर चर्चा में आए. इसके बाद उन्होंने राइज एंड फॉल किया और अब द 50 का हिस्सा हैं. 

अर्चना गौतम बिग बॉस 16 की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट्स में से एक रहीं. राजनीति और मॉडलिंग से जुड़े बैकग्राउंड के बावजूद उन्हें असली पॉपुलैरिटी बिग बॉस से मिली. इसके बाद वो सेलिब्रिटी शेफ और खतरों के खिलाड़ी में नजर आईं. अब ‘द 50’ में वह अपने बेबाक अंदाज से फिर चर्चा में आ सकती हैं.

दिग्विजय राठी MTV Roadies से चर्चा में आए. फिटनेस और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले दिग्विजय बिग बॉस का भी हिस्सा रहे हैं. वो रिएलिटी शोज के लिए क्लासेस भी देते हैं. दिग्विजय के लिए ‘द 50’ फैनबेस बढ़ाने का बड़ा मौका साबित हो सकता है.

मनीषा रानी बिग बॉस OTT 2 की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट्स में से एक रहीं. सोशल मीडिया, डांस और एंकरिंग में एक्टिव मनीषा का करियर फिलहाल रियलिटी शोज और पब्लिक अपीयरेंस पर टिका है. वो हर रिएलिटी शो की जान मानी जाती हैं. इससे पहले वो राइज एंड फॉल में दिखी थीं. अब ‘द 50’ उनके लिए कमाई और पॉपुलैरिटी दोनों का बड़ा जरिया बन सकता है.

