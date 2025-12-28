23 साल की एक्ट्रेस को 'बॉडी शेम' करने पर ट्रोल हुईं भारती, सपोर्ट में उतरीं ईशा सिंह, बोलीं- उनका दिल...

भारती सिंह को टीवी पर कॉमेडी की 'क्वीन' कहा जाता है. उन्हें हर कोई बहुत प्यार देता है. हाल ही में जब उनका दूसरा बेटा पैदा हुआ, तब इंडस्ट्री ने उन्हें खूब सारा आशीर्वाद दिया था. हालांकि उसी बीच भारती को अपने कमेंट्स की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा.

क्यों सोशल मीडिया पर ट्रोल हुई थीं भारती?

भारती सिंह, जो अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान 'लाफ्टर शेफ' रियलिटी शो में नजर आ रही थीं, उन्हें अपनी कॉमेडी की वजह से भारी नुकसान झेलना पड़ा. दरअसल, शो में कपिल शर्मा अपनी नई फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' की टीम के साथ पहुंचे थे. वहां भारती ने फिल्म की हीरोइन आयशा खान को लेकर एक कमेंट किया था.

भारती ने कहा था, 'जब सारी हीरोइन आई ना, मुझे आयशा को देखकर लगा कि कृष्णा (अभिषेक) फिर आ गया. सच में, क्योंकि लंबी-ऊंची है ना, कृष्णा के जितनी.' उनका कमेंट सुनकर आयशा काफी शर्मिंदा महसूस करने लगीं. वो अपना पेट छिपाते हुए कपिल शर्मा के पास जाती दिखीं. वहीं वहां मौजूद बाकी सभी लोग हंसते नजर आए. कपिल ने भारती से पूछा कि क्या ये आयशा की तारीफ थी? जिसपर एक्ट्रेस पारुल गुलाटी ने भारती से कहा कि उन्हें ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी. फिर भारती ने मजाकिया अंदाज में कहा कि अच्छा, नहीं बोलना था. सॉरी, मैं प्रेग्नेंट हूं ना.

भारती का ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. लोगों ने उन्हें कॉमेडी के नाम पर ऐसी बातें कहने पर फटकार लगाई. अब भारती सिंह के सपोर्ट में 'लाफ्टर शेफ' में नजर आ रहीं ईशा सिंह उतरी हैं. उन्होंने न्यूज 18 को कहा 'भारती दी का दिल बहुत साफ है. उनके कहने का मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन वो वैसा लगा होगा. मैंने एपिसोड नहीं देखा, मगर वो क्लिप देखी है. मुझे नहीं पता था कि वो इतनी बड़ी बात बन जाएगी. मुझे नहीं मालूम कि आयशा ने इसपर कोई रिएक्शन दिया होगा. लेकिन वो भी अच्छी लड़की है.'

बता दें कि आयशा खान इन दिनों सोशल मीडिया पर 'धुरंधर' में अपने गाने 'शरारत' को लेकर भी सुर्खियां बटोर रही हैं. उन्होंने सिर्फ 23 साल की उम्र में इंडस्ट्री के अंदर अपना नाम बना लिया है. फैंस गाने में उनकी अदाओं को काफी पसंद कर रहे हैं.

