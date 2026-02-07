'दर्द में चिल्ला रही थी', प्रेग्नेंसी में बेहाल हुई एक्ट्रेस, डिलीवरी के बाद कैसे घटाया 15KG वजन, बोली- 40 दिन...

मशहूर एक्ट्रेस इशिता दत्ता इस समय मदरहुड जर्नी एन्जॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस दो बच्चों की मां बन चुकी हैं. वो अक्सर फैंस संग अपनी पोस्टपार्टम जर्नी शेयर करती हैं. अब एक्ट्रेस ने अपना वेट लॉस सीक्रेट और प्रेग्नेंसी में आई मुश्किलों के बारे में बात की है.

इशिता ने प्रेग्नेंसी में सहा दर्द

इशिता दत्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि डिलीवरी के बाद उन्होंने कैसे अपना वजन कम किया. इशिता बोलीं- मैंने 2 महीने से कम समय में 15 किलो वजन घटाया है. क्या आप मेरा सीक्रेट जानना चाहते हैं? लेकिन इसके पीछे कोई सीक्रेट नहीं है. पिछले 8 महीने से मुझे वेट लॉस जर्नी को लेकर जितने भी मैसेज मिल रहे हैं, मैं सबका जवाब देने वाली हूं.

एक्ट्रेस आगे बोलीं- 'मेरे पहले दो ट्राइमेस्टर काफी अच्छे रहे. मैंने ट्रैवल किया, काम किया. मैंने काफी एन्जॉय भी किया. मैंने बहुत कुछ खाया. मगर प्रेग्नेंसी के छठे महीने में मैं बेड रेस्ट पर थी, क्योंकि मुझे प्रीटर्म डिलीवरी का खतरा था.'

इशिता ने आगे बताया कि प्रेग्नेंसी के दौरान उन्हें काफी खतरनाक दर्द हुआ. दो-तीन बार उन्हें हॉस्पिटल भी जाना पड़ा. स्कैन में पता चला कि उन्हें गॉलब्लैडर में स्टोन है. मगर प्रेग्नेंट होने की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो सकती थी. इस दौरान अपने प्रेग्नेंसी स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए इशिता ने कहा- मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितने दर्द में थी. मैं दर्द में चिल्लाती थी. मैं प्रेग्नेंट थी, इसलिए डॉक्टर्स मुझे दर्द की दवाइयां भी नहीं दे सकते थे. मुझे दर्द कम होने का इंतजार करना पड़ता था.

'इस तरह प्रेग्नेंसी का 8वां महीना भी गुजर गया और फिर मुझे कॉन्ट्रैक्शन्स होने लगे. मुझे हॉस्पिटल ले जाया गाय और मेरी डिलीवरी हो गई. लेकिन स्ट्रगल यहां खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद भी मैं गॉलब्लैडर का ऑपरेशन नहीं करा सकती थी. मैं बेबी को ब्रेस्टफीड करा रही थी. मैं दर्द की दवाइयां नहीं ले सकती थी. मुझे सर्जरी के लिए 40 दिन का इंतजार करने को कहा गया था. 40 दिन बाद फिर मैं सर्जरी के लिए गई थी.'

इशिता ने कैसे घटाया वजन?

इशिता ने आगे बताया- डिलीवरी के बाद भी मेरा स्ट्रगल कम नहीं हुआ था. मैं सर्जरी से ठीक होने की कोशिश कर रही थी. गॉलब्लैडर निकलने पर मेरी बॉडी उस चीज को एडजस्ट कर रही थी. कुछ समय के लिए मुझे कई चीजें खाना मना थीं. इस वजह से मेरा बहुत ज्यादा वजन कम हो गया था.

एक्ट्रेस ने बताया- मेरे वजन घटने के पीछे कोई सीक्रेट नहीं है. कोई मैजिक नहीं है. कोई शॉर्टकट नहीं है. एक्ट्रेस इशिता दत्ता की बात करें तो उन्होंने साल 2017 में एक्टर वत्सल सेठ से शादी रचाई थी. शादी के बाद साल 2023 में कपल ने बेटे का वेलकम किया था. इसके बाद 2025 में वो बेटी की मां बनी थीं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो इशिता दत्ता 'दृश्यम' जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इशिता ने कई टीवी शोज में भी काम किया है, जैसे बेपनाह प्यार, रिश्तों का सौदागर- बाजीगर. फिलहाल एक्ट्रेस मदरहुड जर्नी एन्जॉय कर रही हैं.

