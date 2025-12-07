कैंसर के बारे में जानकर पति शोएब के गले लगकर रोई थीं दीपिका, बेटे रुहान के लिए मांगी दुआ

टीवी एक्ट्रेस दीपिका कक्कड़ ने अपनी जिंदगी के सबसे कमजोर पल के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि जब उन्हें कैंसर का शक हुआ था, उस दिन वे कार में फूट-फूटकर रोई थीं और बस एक ही दुआ मांगी थी कि वे ठीक होकर अपने बेटे रुहान के पास लौट आएं.

और पढ़ें

दीपिका अपने पति शोएब इब्राहिम के साथ एक्ट्रेस रश्मि देसाई के यूट्यूब पॉडकास्ट रश्मि के दिल से दिल तक पर इसपर बात की. इस अनस्क्रिप्टेड सेलिब्रिटी टॉक शो में दोनों ने 'ससुराल सिमर का' के सेट पर को-स्टार से दोस्त और फिर लाइफ पार्टनर बनने की जर्नी और दीपिका का कैंसर से जंग का सफर शेयर किया.

कैंसर के बारे में जाकर रोए दीपिका-शोएब

दीपिका ने कहा, 'उस दिन पहली बार मैं कार में बैठी थी और रुहान को मेरी मां को देना पड़ा, क्योंकि वह बहुत रो रहा था. मैं उसे दूध नहीं पिला पा रही थी. बस मैं टूट गई. उस पल दिल से सिर्फ यही दुआ निकली कि अगर कैंसर है भी तो कोई शिकायत नहीं, बस मुझे ठीक कर दो. मुझे पता है तुम मुझे ठीक कर दोगे. फिर हम दोनों वहीं रोने लगे. कैंसर शब्द ही इतना डरावना है कि किसी को भी सुनाई दे तो अंदर से कुछ टूट जाता है. इसलिए शोएब और मैंने वो सारा रोना-धोना लॉबी में ही कर लिया. हम दोनों एक-दूसरे को गले लगाकर खूब रोए. लेकिन उसके बाद हमने फैसला किया कि अब और नहीं रोएंगे.'

Advertisement

दीपिका ने आगे कहा, 'मुझे कोई शिकवा नहीं था कि मैं अच्छी नहीं दिख रही, वजन बढ़ गया या बाल झड़ जाएंगे. पूरी जंग के दौरान मैं बस शोएब से यही कहती रही कि मुझे बस ठीक होकर रुहान के पास लौटना है.'

शोएब के साथ अपने रोमांस के बारे में बताते हुए दीपिका ने कहा, 'हमारी बॉन्डिंग गानों से हुई थी. हम पूरा दिन एक-दूसरे को गानों की लाइन्स भेजते रहते थे. सुबह शोएब कोई गाना भेजते, मैं सोचती और जवाब में दूसरी लाइन भेजती. गाने हमारे रिश्ते का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं.'

बिग बॉस में शोएब को देख हुईं इमोशनल

बिग बॉस के दिनों को याद करते हुए दीपिका ने बताया कि उस दौरान उनके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 10 लाख से कम थे और शोएब और उनकी बहन सबा ने मिलकर इसे बढ़ाया. फैमिली वीक का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा, 'फैमिली वीक में जब शोएब बिग बॉस हाउस आए थे तो उन्होंने मेरे लिए बहुत खूबसूरत कविता लिखी थी. मैंने कविता लिखना तभी शुरू किया था जब शोएब मेरी जिंदगी में आए. सभी के परिवार वाले आ चुके थे, आखिर में शोएब आने वाले थे. मैं उनकी याद में बाकी हाउसमेट्स के परिवार वालों को अपनी कविताएं सुना रही थी. जैसे ही मेरी आखिरी लाइन खत्म हुई, मुझे शोएब की आवाज सुनाई दी.' दीपिका ने इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरत बताते हुए शोएब की लाइन को दोहराया और कहा, 'बात उसे की होती है जिसमें कोई बात होती है.'

Advertisement

माहौल हल्का करते हुए शोएब ने हंसते हुए 'नच बलिए' के बाद गोवा ट्रिप की बात की जब उन्हें अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक फ्लाइट का सामना करना पड़ा. जुलाई की भारी बारिश में शोएब बिजनेस क्लास में पहली बार उड़ान भर रहे थे. टर्बुलेंस इतना तेज था कि ग्लास पूरे प्लेन में सरक रहे थे और प्लेन डेढ़ घंटे से ज्यादा बादलों में घूमता रहा, लैंड ही नहीं कर रहा था. शोएब ने बताया कि वे सीटबेल्ट कसकर पकड़े हुए थे और लगातार दुआएं मांग रहे थे. हैरानी की बात ये थी कि उसी दौरान अगली सीट पर बैठा दूसरा कपल उस हिचकोले खाते प्लेन में भी खुलकर रोमांस कर रहा था और एक-दूसरे से प्यार का इजहार कर रहा था.

---- समाप्त ----