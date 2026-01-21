'तारक मेहता...' के 'जेठालाल' कितने अमीर? एक एपिसोड की लाखों में फीस, जानकर उड़ेंगे होश

'जेठालाल' को भला कौन नहीं जानता. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो में 'जेठालाल' का किरदार सबसे ज्यादा पॉपुलर है. दिलीप जोशी ने इस किरदार को इतनी सच्चाई से निभाया है कि उन्हें अब ज्यादातर लोग उनके असली नाम के बजाए उनके किरदार जेठालाल के नाम से ही जानते हैं. पिछले 17 सालों से दिलीप जोशी फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं.

कितनी फीस लेते हैं दिलीप जोशी?

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो को जुलाई 2026 में पूरे 18 साल होने जा रहे हैं और ये अभी भी टीवी के टॉप शोज में बना रहता है. शो का हर एक किरदार फेमस है. मगर 'जेठालाल' को दर्शकों का कुछ ज्यादा ही प्यार मिलता है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेठालाल शो के हाईएस्ट पेड़ एक्टर हैं. ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो के लिए दिलीप जोशी मोटी रकम चार्ज करते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दिलीप जोशी शो के एक एपिसोड के लिए 2 लाख रुपये की फीस लेते हैं.

एक पुराने इंटरव्यू में दिलीप जोशी ने कहा था कि उन्हें लगता है कि अब उनका फ्यूचर सिक्योर है. 'तारक मेहता...' शो से पहले करीब डेढ़ साल तक उनके पास काम नहीं था.

किसे मिलती है कितनी फीस?

दिलीप जोशी के अलावा दिशा वकानी भी शो की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थीं. वो भी मोटी रकम चार्ज करती थीं. मगर 9 साल पहले उन्होंने प्रेग्नेंसी के दौरान मैटरनिटी लीव ली थी और उसके बाद वो शो में नहीं लौटीं. मेकर्स से लेकर फैंस तक...हर कोई आज भी उनके इंतजार में है. ऐसे में अब दिलीप जोशी के बाद आत्माराम भिड़े का रोल प्ले करने वाले एक्टर मंदार चंदवादकर शो के सेकंड हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं. एक एपिसोड के वो 80 हजार रुपये लेते हैं.

'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' शो की बात करें तो ये जुलाई 2008 में लॉन्च हुआ था, तभी से शो ने टीवी की दुनिया में अपना दबदबा बनाया हुआ है. शो में अमित भट्ट, मुनमुन दत्ता, श्याम पाठक, सचिन श्रॉफ भी अहम रोल में दिखाई देते हैं.

