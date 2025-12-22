scorecardresearch
 
2 बार टूटी शादी-झेला दर्द, लेकिन नहीं टूटी दलजीत कौर, बिजनेसवुमन बनने की तैयारी, छोड़ेंगी शोबिज?

टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी लाइफ का नया चैप्टर शुरू करने वाली हैं. वो एक्टिंग के साथ अब बिजनेसवुमन भी बनने जा रही हैं. दलजीत सिल्वर जूलरी बिजनेस में एंट्री करने वाली हैं. उनका कहना है वो हमेशा से जूलरी को लेकर पैशनेट रही हैं.

एक्टिंग के साथ दलजीत बिजनेस भी करेंगी, दी गुडन्यूज (Credit: Instagram/kaurdalljiet)
टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. उनकी दो बार शादी टूटी है. शालीन भनोट और निखिल पटेल से अलग होने के बाद दिलजीत सिंगल रहकर अपनी लाइफ बिता रही हैं. 

अब बेटा जेडन ही उनके लिए सब कुछ है. वो बेटे की परवरिश और अपने करियर पर फोकस कर रही हैं. मुंबई शिफ्ट होने के बाद उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स को रीड किया है. 

दलजीत शुरू करेंगी बिजनेस

दलजीत एक्टिंग असाइनमेंट की तरफ लौटने के अलावा ब्रैंड न्यू एंटरप्रेन्योर जर्नी भी शुरू करने वाली हैं. ईटाइम्स संग बातचीत में दिलजीत ने बताया कि वो जल्द सिल्वर जूलरी वेंचर में एंट्री करने वाली हैं. इसमें वो हैंड पिक्ड के अलावा पर्सनली डिजाइन्ड पीसेस को भी रखेंगी. दलजीत का कहना है जूलरी सालों से उनका पर्सनल पैशन रहा है.

अपने वेंचर के बारे में बोलते हुए वो कहती हैं- हां. ये सच है. मैं इसे जल्द शुरू करने की सोच रही हूं. जो भी मैं पहनती हूं उसे मेरे आसपास के लोगों ने पसंद किया है. मैं इसे बहुत ही पैशन के साथ डिजाइन करती हूं. मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं अपने पैशन को काम में बदलूं.

बेटे संग रहती हैं दलजीत

दलजीत का कहना है उनके कमबैक की ये जर्नी क्रिएटिविटी, आजादी और पैशन को लेकर है. बिजनेस फील्ड में कदम रखने से पहले एक्ट्रेस ने व्लॉगिंग में कदम रखा था. वो बेटे संग ट्रैवल करती हैं. वो बेटे को बड़े होते हुए देखना चाहती हैं. दिलजीत के तलाक का असर बेटे पर भी पड़ा था. इसलिए वो चाहती हैं जेडन को हर हाल में फैमिली स्ट्रगल से दूर रखें, उसे जिंदगी की हर खुशी दें.

दलजीत की टूटीं दो शादियां

दिलजीत की पहली शादी शालीन भनोट से हुई थी. उनकी लव मैरिज थी. लेकिन जल्द उनके सपनों का संसार बिखर गया. उनका इस शादी से एक बेटा जेडन है. बेटा होने के बाद भी ये शादी नहीं बच सकी. शालीन से तलाक के सालों बाद दिलजीत ने एनआरआई बिजनेसमैन निखिल पटेल संग दूसरी शादी की. मगर किसे पता था 10 महीने ही उनका रिश्ता टूट जाएगा. दिलजीत को निखिल ने धोखा दिया था. एक्ट्रेस कई दफा पति के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का खुलासा कर चुकी हैं. निखिल और दलजीत का केस कोर्ट में चल रहा है. 
 

