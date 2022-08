Raju Srivastav Critical: राजू श्रीवास्तव की हालत नाजुक, फैंस-सेलेब्स कर रहे दुआ, बोले- बस थोड़ा सा जोर और लगा दो भाई...

अपने कॉमिक एक्ट से सभी को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था जिसके बाद से उनकी हालत कई दिनों से गंभीर बनी हुई है. राजू श्रीवास्तव की कंडीशन काफी क्रिटिकल है. उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है. डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है. अब बस दुआओं का ही सहारा है. फैंस, फैमिली से लेकर सेलेब्स तक, सभी राजू श्रीवास्तव की स्पीडी रिकवरी की दुआ कर रहे हैं.

राजू को डॉक्टर्स ने ब्रेन डेड घोषित किया

राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पर हैं. उनका ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है. पिछले 9 दिनों से डॉक्टर्स लगातार उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. बीच में उनकी सेहत में हल्का सुधार भी हुआ था. राजू ने ट्रीटमेंट पर रिएक्ट करना शुरू किया था. वो पूरी तरह होश में नहीं आए थे. पर अब सेहत में तेजी से सुधार आने की बजाय उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. राजू श्रीवास्तव की फैमिली के लिए ये पल काफी मुश्किलों और चुनौती भरा है. परिवारवालों ने राजू श्रीवास्तव के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लोगों से दुआ करने की अपील की है.

राजू श्रीवास्तव के ठीक होने की मांगी जा रही दुआएं

उधर, राजू श्रीवास्तव के दोस्त भी उनकी चिंता में परेशान हो रहे हैं. कॉमेडियन सुनील पाल, राजू के परिवार के साथ संपर्क में बने हुए हैं. सुनील ने अपने फैंस से राजू के लिए प्रार्थना करने को कहा है. सुनील ने इंस्टा पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया था जिसमें वे दोस्त राजू की सेहत पर बात करते हुए इमोशनल हो गए थे. एक्टर शेखर सुमन भी राजू की सेहत पर लगातार अपडेट ले रहे हैं. शेखर सुमन ने फैंस से राजू के जल्द होने की प्रार्थना करने को कहा है.

Plz plz pray hard for our beloved Raju🙏🙏🙏🙏🙏har har mahadev.

Om trayambakam yajamahe sugandhi pushti vardhanam

Urvaru kamev bandhnan mrityu mukhshiye mamritat pic.twitter.com/GScGprzgun — Shekhar Suman (@shekharsuman7) August 18, 2022

Get well soon Raju mere Bhai … miss seeing you. #RajuSrivastav #RajuSrivastavaHealth pic.twitter.com/uccFVh06uI — Rajpal Naurang Yadav (@rajpalofficial) August 18, 2022

गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी राजू की सेहत पर चिंता जताई है और उनके ठीक होने की दुआ की है. मनोज ने पोस्ट में लिखा- राजू भाई, हिम्मत मत हारना. बस थोड़ा सा ज़ोर और लगा दो. हमारे हाथ प्रार्थना में जुड़े हैं 🙏. मनोज की इंस्टा पोस्ट को राजू की बेटी अंतरा श्रीवास्तव ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया है. एक्टर राजपाल यादव ने ट्वीट कर राजू श्रीवास्तव को याद किया और उनके जल्द ठीक होने की कामना की है.

The news about health condition of India's Star comedian #RajuSrivastav haunts me.

His brain has stopped functioning but still we pray for his recovery.

Wake up राजू श्रीवास्तव, Please🙏😑 pic.twitter.com/kp9PZvRZA4 — Abhinav Shrivastava (@Abhinav453) August 18, 2022

#RajuSrivastav health condition deteriorated. Doctors declare brain dead.The best stand up comedian in Indian history whose humor level noone can ever match. Wishing for his speedy recovery. Get well soon राजू श्रीवास्तव 🙏🌹 pic.twitter.com/JZxqTLpuHn August 18, 2022

#RajuSrivastav

May waheguru give him speedy recovery...

Get well soon raju bhai..We need you pic.twitter.com/tSQT9t82wR — jasjeet singh (@divinetraders13) August 19, 2022

Grew up watching absolute comedy gem Raju srivastav, He can't be god's next favourite.

Wishing & Praying for his speedy recovery 🙏🏼 ♥️#RajuSrivastav — Celtz Roxx (Yogesh Yadav) 🇮🇳 (@realceltzroxx) August 18, 2022

#RajuSrivastav



Get well soon 🙏



Praying for speedy recovery 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/Mlly8tbTM0 — 𝕻𝖔𝖔𝖏𝖆𝖘𝖚𝖘𝖍𝖆𝖓𝖙 (@RaiRa41642336) August 18, 2022

फैंस भी राजू के लिए काफी चिंतिंत हैं. कुछ फैंस ने राजू के स्वास्थ्य के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कराया है. राजू की सेहत के लिए प्रार्थना करने वाले पोस्ट्स की जैसे सोशल मीडिया पर बाढ़ सी आ गई है. उम्मीद है फैंस, फैमिली की ये दुआएं रंग लाएं और सबके चहेते गजोधर भैया स्वस्थ होकर अपने घर लौटें. सबको हंसाने वाले राजू फिर से लोगों को हंसाएं.