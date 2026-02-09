scorecardresearch
 
मिस्ट्री मैन संग रिश्ते में हैं शादीशुदा 'वड़ा पाव गर्ल', पति पर साधा निशाना? बोलीं- कभी सामना...

शादीशुदा 'वड़ा पाव गर्ल' इन दिनों अपने अफेयर की खबरों को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने मिस्ट्री मैन संग प्यार का इजहार किया. पति संग रिश्ते में आई दूरी के बीच उनकी क्रिप्टिक पोस्ट भी वायरल हो रही है.

चंद्रिका की क्रिप्टिक पोस्ट (Photo: Instagram @chandrika.dixit)
'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में हलचल मची हुई है. पति युगम गेरा संग चंद्रिका के रिश्ते में दरार आ गई है. शाटी में चल रही खटपट के बीच चंद्रिका लगातार सोशल मीडिया पर मिस्ट्री मैन संग रोमांटिक वीडियो शेयर कर रही हैं. इसके अलावा वो क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करके पति पर भी निशाना साध रही हैं. 

किसके लिए है चंद्रिका की पोस्ट?

चंद्रिका ने अब अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर दो और क्रिप्टिक पोस्ट शेयर की हैं, जिन्हें देखकर फैंस का मानना है कि उन्होंने पति की ओर इशारा किया है. चंद्रिका ने इंस्टा स्टोरी पर अपनी फोटो शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा- पहले खौफ था कहीं खो न दूं. अब दुआ है सामना ना हो.

चंद्रिका ने दूसरी स्टोरी में लिखा- सबका समय सीमित है. अपनी आत्मा का संतुष्ट करें...समाज को नहीं. चंद्रिका की ये पोस्ट देखने के बाद लोगों को लग रहा है कि उन्होंने मिस्ट्री मैन संग अपने रिश्ते की तरफ इशारा किया है. 

 

प्यार में हैं चंद्रिका?

ऐसी भी चर्चा है कि शादीशुदा चंद्रिका मिस्ट्री मैन संग प्यार में हैं. बीते दिन उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो मिस्ट्री मैन को प्रपोज करती हुई नजर आईं. उन्होंने कहा कि उन्हें उसने प्यार हो गया है. चंद्रिका ने मिस्ट्री मैन को I LOVE YOU भी कहा. 

चंद्रिका को उनके इस वीडियो पर ट्रोल भी किया जा रहा है. लोगों का कहना है कि उन्होंने पति को धोखा दिया है. शादीशुदा और एक बच्चे की मां होकर मिस्ट्री मैन संग रोमांटिक वीडियो शेयर करने पर लोग उन्हें खरी-खोटी सुना रहे हैं. 

चंद्रिका का ये भी दावा है कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है. चंद्रिका ने वीडियो शेयर करके कहा था कि उनके पति का अफेयर चल रहा है. उन्होंने किसी महिला संग पति की फोटोज और उनकी चैट भी दिखाई थी. 

दूसरी तरफ चंद्रिका का पति भी उनपर धोखा देने के आरोप लगा रहा है. युगम का कहना है कि चंद्रिका का खुद का अफेयर चल रहा है. युगम ने ये भी कहा कि उन्होंने ही चंद्रिका को बनाया है. वड़ा पाव की दुकान चलाने में भी वो उनकी मदद करते थे. लेकिन अब वो चंद्रिका को दुकान का एक्सेस नहीं देंगे. 

दोनों पति-पत्नी हर दिन एक नया वीडियो शेयर करके एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रहे हैं. दोनों की मैरिड लाइफ तमाशा बन चुकी है. सोशल मीडिया पर उनके रिश्ते की अनबन गॉसिप का टॉपिक बनी हुई है. अब कौन कितना सच बोल रहा है ये कहना मुश्किल है. 

---- समाप्त ----
