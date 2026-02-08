scorecardresearch
 
'दो लड़कियों के साथ कार में...', 'वड़ा पाव गर्ल' ने पति को किया एक्सपोज, चिल्लाकर बोलीं- तू MMS बना...

'वड़ा पाव गर्ल' उर्फ चंद्रिका दीक्षित की शादीशुदा जिंदगी में तूफान मचा हुआ है. दोनों पति-पत्नी एक दूसरे पर कई तरह के आरोप लगा रहे हैं. अब चंद्रिका ने नया वीडियो जारी करके पति को एक्सपोज किया है.

पति को चंद्रिका के दी धमकी (Photo: Instagram @chandrika.dixit)
'वड़ा पाव गर्ल' के नाम से मशहूर चंद्रिका दीक्षित की जिंदगी में हलचल मची हुई है. पति युगम गेरा संग चंद्रिका के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं. चंद्रिका का आरोप है कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है. वहीं, युमग ने भी दावा किया है कि चंद्रिका का अफेयर चल रहा है. रिश्ते को लेकर चल रहे विवाद के बीच चंद्रिका और उनके पति लगातार एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं. अब चंद्रिका ने पति के लगाए आरोपों का जवाब दिया है. 

चंद्रिका ने पति के बारे में क्या कहा?

चंद्रिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो पति युगम गेरा पर भड़कती हुई दिखाई दे रही हैं. चंद्रिका फोन में पति की चैट दिखाते हुए कहती हैं- तुझे मेरी करनी अय्याशी लग रही है और तू क्या कर रहा था, दो-दो लड़कियों के साथ कार में. तू MMS बना, वीडियो बना. मुझे फर्क नहीं पड़ता, दफा हो जा. 

'दुकान का एक्सेस और तू...दोनों ही नहीं चाहिए मुझे. निकल यहां से और क्या कह रहा है कि तूने मुझे बनाया है? मैंने तुझे रोड से उठाकर महल में बैठाया है, वरना आज भी रैपिडो चला रहा होता. मुंह मत खुलवा मेरा. '

पति ने चंद्रिका पर लगाए ये आरोप

इससे पहले चंद्रिका के चीटिंग के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए उनके पति ने वीडियो शेयर कर कहा था कि चंद्रिका आज जितनी भी फेमस हैं, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से हैं. युगम ने कहा कि उन्हीं की वजह से चंद्रिका दिल्ली में वड़ा पाव की दुकान खोल पाईं. युगम ने ये भी कहा कि वो चंद्रिका को किसी भी हाल में दुकान का एक्सेस नहीं देंगे, क्योंकि दुकान उनकी है.

चंद्रिका के पति ने उनपर भड़कते हुए कहा था-  चंद्रिका तू मुझसे इस दुकान का एक्सेस कभी नहीं ले पाएगी. चाहे पेज का ले लेगी, लेकिन इस दुकान का कभी नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये दुकान मैंने बनाई है. तुझे भी बनाने वाला मैं ही हूं. इस बात को ध्यान रखियो.

उन्होंने ये भी कहा कि चंद्रिका, जिस शख्स के साथ रील वीडियो शेयर कर रही हैं. उनके साथ उनका अफेयर चल रहा है. युगम ने आगे कहा था- तू चाहे जिसके साथ भी घूम, जिस मर्जी को अपना नया आशिक बना. मुझे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कल को वो अगर मुझे इस दुकान पर दिख गया ना, तो उसकी टांगे तोड़ दूंगा. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वहीं, दूसरी ओर चंद्रिका कहना है कि उनके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और उनके पास कई सबूत भी हैं. चंद्रिका ने एक वीडियो में पति की किसी महिला संग तस्वीरें भी दिखाई थीं. अब दोनों पति-पत्नी में कौन कितना सच बोल रहा है, ये तो वक्त आने पर ही पता चल पाएगा. मगर कपल के बीच की लड़ाई अब सोशल मीडिया का ट्रेंडिंग टॉपिक बन चुकी है. 

