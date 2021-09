BB OTT: 'जोरू का गुलाम' बोलने पर राकेश की Ex वाइफ रिद्धि डोगरा की कश्मीरा को फटकार, कहा- लूज कमेंट ना करें

बिग बॉस ओटीटी के कंटेस्टेंट राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा और कश्मीरा शाह के बीच सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई है. राकेश को जोरू का गुलाम बोलने पर रिद्धि डोगरा ने कश्मीरा शाह को फटकार लगाई है.

कश्मीरा ने राकेश पर किया था ये तंज

दरअसल, कश्मीरा शाह ने संडे का वार एपिसोड में हुए एक टास्क का फोटो शेयर किया था, जिसमें राकेश शमिता शेट्टी और दिव्या संग नजर आ रहे हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए कश्मीरा ने लिखा था, "बधाई हो राकेश. आप एक बार फिर बंधे हुए पति (जोरू के गुलाम) बनने की राह पर हैं."

रिद्धि डोगरा ने कश्मीरा को दिया करारा जवाब

कश्मीरा के इस कमेंट पर अब राकेश बापट की एक्स वाइफ रिद्धि डोगरा का रिएक्शन सामने आया है. रिद्धि ने कश्मीरा के ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए उन्हें लताड़ा और लिखा, "फिर से? एक्सक्यूज मी. कृप्या लूज कमेंट ना करें, शांति से रहें."

Again!? Excuse me.

Kindly don't make loose comments. Peace out.