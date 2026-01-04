बिग बॉस फेम जय दुधाने गिरफ्तार, 10 दिन पहले हुई थी शादी, करोड़ों की ठगी का आरोप

टीवी रियलिटी शो 'बिग बॉस मराठी 3' से फेम हासिल करने वाले जय दुधाने एक बड़े मामले में फंस गए है. जानकारी के मुताबिक जय को 5 करोड़ रुपये की कथित रियल एस्टेट धोखाधड़ी के मामले में मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है. इस घटना के बाद मराठी टीवी इंडस्ट्री में हलचल मच गई.

रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गिरफ्तारी एक रिटायर्ड इंजीनियर की शिकायत के बाद हुई है. जिन्होंने दुधाने और उनके परिवार के सदस्यों पर प्रॉपर्टी डील के जरिए करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.

पुलिस के मुताबिक, यह मामला शिकायतकर्ता द्वारा दर्ज की गई FIR से जुड़ा है. जिसमें आरोप लगाया गया है कि दुधाने ने अपने परिवार के चार सदस्यों के साथ मिलकर उन्हें ठाणे में पांच कमर्शियल दुकानों में इन्वेस्ट करने के लिए मनाया, जो पहले से ही एक बैंक के पास गिरवी थीं. पीड़ित ने दावा किया कि प्रॉपर्टी से जुड़े जाली दस्तावेज दिखाकर उनसे 5 करोड़ रुपये की ठगी की गई.

पुलिस ने क्या कहा?

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीण माने ने PTI को बताया कि फिटनेस ट्रेनर और मॉडल को शनिवार को मुंबई एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया गया है. शिकायत में यह भी कहा गया है कि दुधाने ने पीड़ित का भरोसा जीतने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेज जमा किए, जिसमें एक नकली बैंक क्लीयरेंस सर्टिफिकेट और 4.95 करोड़ रुपये का नकली डिमांड ड्राफ्ट शामिल था. यह कथित घोटाला तब सामने आया जब बैंक ने गिरवी रखी प्रॉपर्टी को जब्त करने का नोटिस जारी किया.

पुलिस ने जय दुधाने और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया है. अधिकारियों ने कहा है कि मामले में आगे की जांच फिलहाल जारी है.

हाल ही में हुए जय की शादी

जय दुधाने ने हाल ही में दिसंबर 2025 में कंटेंट क्रिएटर हर्षाला से शादी करके अपनी पर्सनल लाइफ के एक नए पड़ाव में कदम रखा है. जय और हर्षला दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे. दोनों अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटोज शेयर करते थे.

जय दुधाने स्प्लिट्सविला 13 जीतने के बाद मशहूर हुए और बाद में बिग बॉस मराठी 3 के जरिए उन्हें और ज्यादा फेम हासिल हुआ. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने मराठी फिल्मों और टेलीविजन शो में भी काम किया है. जिससे वह क्षेत्रीय मनोरंजन इंडस्ट्री में एक जाना-पहचाना चेहरा बन गए हैं.

