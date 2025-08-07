Bigg Boss 19: 'इस बार चलेगी घरवालों की सरकार', बोले सलमान खान, रिलीज किया प्रोमो

टीवी का सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस' अपने नए सीजन के साथ वापस आ रहा है. हर सीजन मेकर्स कुछ ना कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं. इस बार भी 'बिग बॉस' के 19वें सीजन में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पिछले 18 सालों में कभी नहीं हुआ है. इस बार घर के सभी फैसले बिग बॉस नहीं, बल्कि घरवाले लेने वाले हैं.

सामने आया 'बिग बॉस' का नया प्रोमो, क्या है थीम?

कुछ दिनों पहले 'बिग बॉस' का ऑफिशियल टीजन सामने आया था जिसमें हमें बताया गया कि इस बार शो में पॉलिटिकल ड्रामा शामिल होगा. फिर रिपोर्ट्स के हवाले से ये भी खबर सामने आई कि शो में आए कंटेस्टेंट्स को दो ग्रुप्स में बांटा जाएगा. जिसमें एक रूलिंग पार्टी, तो दूसरा अपोजिशन होगा. अब सलमान खान ने शो का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसमें और भी जानकारी सामने आई है.

यहां देखें बिग बॉस 19 का नया प्रोमो:

शो के ट्रेलर में सलमान बताते हैं कि इस बार शो के अंदर ड्रामा 'क्रेजी' नहीं 'डेमो-क्रेजी' होने वाला है. क्योंकि घर का हर छोटा-बड़ा फैसला घरवालों के हाथ में होगा. घरवाले जो चाहें, वो कर सकेंगे. उन्हें कोई रोकने वाला नहीं होगा. लेकिन अगर कुछ गलत हुआ, तो अंजाम के लिए 'बिग बॉस' का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा. इस बार घर में होगी घरवालों की सरकार.

कौन-कौन होगा 'बिग बॉस 19' का हिस्सा?

'बिग बॉस' का 19वां सीजन 24 अगस्त से टीवी और ओटीटी पर ऑन-एयर होगा. अब इसी बीच शो में शामिल होने वाले कंटेस्टेंट्स की भी जानकारी धीरे-धीरे सामने आ रही है. अगर रिपोर्ट्स की मानी जाए, तो सलमान के शो में 'तारक मेहता' सीरियल के तीन एक्टर्स गुरुचरण सिंह, जेनिफर मिस्त्री और शैलेश लोढ़ा का नाम सामने आया है.

वहीं सोशल मीडिया की दुनिया से 'रिबेल किड' अपूर्वा माखीजा, मिस्टर फैजू के भी शो में आने की खबर आई है. कुछ समय से खबर थी कि टीवी शो 'ये हैं मोहब्बतें' फेम एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी भी 'बिग बॉस' के घर में आने वाली हैं. हालांकि एक्ट्रेस ने खुद ही इन सभी अफवाहों को खारिज कर दिया है. अब देखना होगा कि आखिर कौन-कौन सलमान के शो का हिस्सा बनने वाला है.

