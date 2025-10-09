बिग बॉस के घर में हर हफ्ते तख्ता पलट होता है जिसके लिए घरवालों को कुछ टास्क परफॉर्म करना पड़ता है. इस बार भी एक ऐसा टास्क होने वाला है जिसमें सभी घरवाले एक-दूसरे के रास्ते में बाधा डालेंगे. वहीं तान्या मित्तल, नीलम, मालती चाहर और नेहाल चुडासमा भी आपस में भिड़ती नजर आएंगी.

कैप्टेंसी टास्क में घरवाले सुलझाएंगे नई पहेली

हाल ही में 'बिग बॉस 19' का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें घरवालों को अपना कप्तान चुनना है. इसके लिए उन्हें जोड़ी में एक टास्क परफॉर्म करना है. घर में एक ट्रैक बिछाया गया है, जिसमें कुछ घरवालों की तस्वीरें लगी हुई हैं. घरवालों को एक बड़े जूते के अंदर अपना पैर डालकर ट्रैक के अंत में लगी घरवाले की फोटो के पास जाना है, और उनकी पहेली सुलझानी है. हर घरवाला अपनी-अपनी पहेली सुलझाएगा. वहीं दूसरे की कोशिश ये होगी कि वो सामने वाले की पहेली उनसे पहले ना सुलझने दे.

इस पहेली सुलझाने की रेस में घरवाले आपस में भिड़ेंगे. नीलम और नेहल एक-दूसरे को रोकने के चक्कर में हाथापाई पर उतर आएंगे, जिससे भोजपुरी स्टार गुस्सा होती है. वहीं बाहर बैठी फरहाना इस लड़ाई को रोकने की कोशिश करती हैं. लेकिन वहां मौजूद प्रणित उन्हें चुप करा देते हैं. अंत में मालती चाहर भी तान्या का गला दबाती नजर आई हैं. उन दोनों को रोकने के लिए अमाल भी आगे आते हैं.

ऐसा क्या बोलीं मालती, जो रो पड़ीं तान्या?

मालती चाहर ने 'बिग बॉस' के घर में आते ही सभी का गेम बदला शुरू कर दिया है. वाइल्ड कार्ड एंट्री के तौर पर, वो अपना गेम बेहतरीन तरीके से खेल रही हैं. कैप्टेंसी टास्क के दौरान भी वो तान्या मित्तल को कड़ी टक्कर दे रही हैं. शो के नए प्रोमो में मालती तान्या से भिड़ जाती हैं.

दरअसल, मालती तान्या को टास्क करने से पहले ही धमका देती हैं कि वो उनके ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करने वालीं. इस बात को सुनकर तान्या भी बोल पड़ती हैं कि वैसे ही मालती ने पहले दिन से सभी को डराया हुआ है. जिसके बाद आगे मालती तान्या से उनकी फैमिली को लेकर बात कहती हैं. जिसे सुनकर तान्या टास्क छोड़ देती हैं.

तान्या जीशान से कहती हैं कि वो अब और मजबूत बनकर नहीं रह सकती. जिसपर वो तान्या को समझाते हैं कि मालती अपना गेम बहुत जबरदस्त तरीके से खेल रही हैं और उन्हें टारगेट कर रहीं है. उनका पहले दिन से ही तान्या पर फोकस है क्योंकि वो एक मजबूत कंटेस्टेंट हैं. हालांकि तान्या खुद को रोक नहीं पाती हैं और जीशान के सामने इमोशनल हो जाती हैं. अब देखना होगा कि आखिर कौन घर का नया कप्तान बनेगा.

---- समाप्त ----