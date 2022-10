Bigg Boss 16: 3 फुट के अब्दू से शालीन ने पूछा ऐसा पर्सनल सवाल, सुनकर भड़के यूजर्स

बिग बॉस 16 के कंटेस्टेंट अब्दू रोजिक ने फैंस के दिलों को खास जगह बना ली है. अब्दू की भोली-सी सूरत और क्यूट बातें दर्शकों को खूब पसंद आ रही हैं. शो के लेटेस्ट एपिसोड में टीवी एक्टर शालीन भनोट ने अब्दू रोजिक की हाइट को ध्यान में रखते हुए उनके परिवार पर सवाल पूछा था. इस सवाल से अब्दू के फैंस गुस्सा हो गए हैं और शालीन को ट्रोल करना शुरू कर दिया है.

शालीन से नाराज हुए अब्दू के फैंस

गुरुवार के एपिसोड में अब्दू रोजिक से शालीन भनोट ने सवाल किया था, 'क्या मैं आपसे एक पर्सनल सवाल कर सकता हूं? अगर आप बुरा ना मानें तो...' इसपर अब्दू ने सिर हिलाकर हां में जवाब दिया. तब शालीन ने कहा, 'आपके पेरेंट्स की हाइट सही है या...?' जवाब मे अब्दू रोजिक ने बताया कि उनके पेरेंट्स, बहन और छोटा भाई सभी लंबे हैं. उन्होंने कहा, 'बस मैं ही ऐसा हूं भाई.'

शालीन के सवाल का जवाब अब्दू ने तो प्यार से दिया, लेकिन उनके फैंस को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. सोशल मीडिया यूजर्स का कहना है कि शालीन का यह सवाल काफी इनसेंसीटिव था. उन्हें ऐसा सवाल अब्दू से नहीं करना चाहिए था. एक यूजर ने लिखा, 'शालीन भनोट अगर यह सवाल नहीं पूछता तो कुछ नहीं जाता. अगर आप यही सवाल तब पूछते जब आपकी दोस्ती हो गई होती या फिर आपकी अच्छी बातचीत हो रही हो, तो अच्छा रहता.'

I don't like when Shalin asked Abdu about his family's height. He is the only contestant who is spreading happiness. He talks with everyone. He didn't involve in any plotting 🙂 Abdu deserves all the happiness and love. I am his fan for life.#AbduRozik #BB16 — Rubiology 💋 (@ItsRubiology) October 6, 2022

#ShalinBhanot this question should have been avoided-at least by now.

You could have asked it later on when you both were in good talking terms or in strong friendship bond.



You hardly talk with him & asking this sensitive question straight away- very bad😢#AbduRozik ♥️ https://t.co/paZHMc7xrk — Taran Deep (@DeepTaran_Singh) October 7, 2022

The way Abdu answer Shalin question is touch my heart❤💞#AbdulRozik — 🦚 Lakhi💫🦋 ✨ (@Lakhi7777) October 6, 2022

The no bitching group in #BiggBoss16 so far 🤧



I want more of them ❤️‍🔥 #AbduRozik#PriyankaChaharChoudhary #ShivThakare #BB16



DM for credits whoever has made this edit! pic.twitter.com/nf2hcVl9rD — Shukar Hai 🇮🇳 (@ALTGratitude) October 6, 2022

एक और यूजर ने लिखा, 'अब्दू के परिवार की हाइट के बारे मे सवाल करके शालीन ने अच्छा नहीं किया. वह इकलौते कंटेस्टेंट हैं, जिन्होंने घर में खुशियां फैलाई हैं. वह सबसे बात करते हैं. वो किसी प्लान और षड्यंत्र में शामिल नहीं हो रहे. अब्दू सारी खुशियों के लायक हैं. मैं जिंदगीभर के लिए उनकी फैन हूं.' एक और यूजर ने लिखा, 'अब्दू ने जिन अंदाज में शालीन की बात का जवाब दिया वो मेरे दिल को छू गया.'

अब्दू ने दी रैपर को सलाह

गुरुवार के ही एपिसोड में अब्दू रोजिक को एमसी स्टैन से बात करते भी देखा गया था. उन्होंने स्टैन को लोगों की बातों को दिल पर ना लेने की सलाह दी थी. साथ ही उन्होंने बताया था कि इंस्टाग्राम पर की यूजर्स उन्हें बुरा-भला कहते हैं. अब्दू रोजिक ने कहा था कि कमेंट सेक्शन में की यूजर्स ने उन्हें कचरा बताया था. उन्होंने कहा था कि जिंदगी में हमेशा खुशियां नहीं होतीं. कभी-कभी दुख भी होते हैं. अब्दू, बिग बॉस का हिस्सा बनकर खुश हैं , क्योंकि उन्हें रोज कुछ नया सीखने को मिल रहा है.