'आधी रात को कोई लात मार देगा', Abdu Rozik के छोटे कद का मजाक उड़ाने पर ट्रोल हुईं अर्चना गौतम, भड़के लोग बोले- शो से बाहर निकालो

Bigg Boss 16: दुनिया के सबसे छोटे सिंगर अब्दू रोजिक इस समय देशभर के लोगों की जान बने हुए हैं. बिग बॉस में अब्दू को देखकर लोगों को बहुत मजा आ रहा है. अब्दू के क्यूट और एडोरबेल अंदाज पर फैंस फिदा हैं. ऐसे में अब्दू के साथ किसी भी तरह की बदसलूकी फैंस बिल्कुल बर्दाश्त कर रहे हैं. यही वजह है कि अब्दू का मजाक उड़ाने पर बिग बॉस लवर्स ने पॉलिटिशियन और एक्ट्रेस अर्चना गौतम की क्लास लगा दी है.

अर्चना पर भड़के यूजर्स

दरअसल, शो के ग्रैंड प्रीमियर के दिन जब सभी कंटेस्टेंट्स घर में एंट्री लेने के बाद लिविंग रूम में बैठे थे तो इस दौरान अर्चना ने अब्दू के छोटे कद का मजाक उड़ाया. अर्चना ने अब्दू की हाइट का मजाक उड़ाते हुए कहा- अरे यह दिखता ही नहीं है मुझे. अर्चना ये भी कहती हैं कि अच्छा है उन्होंने अलग बेड ले लिया वरना कोई उन्हें आधी रात को लात मार देता. अर्चना ये बोलने के बाद जोर-जोर से हंसने लगती हैं.

हालांकि, अब्दू ठीक से अर्चना की बातें समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उन्हें हिंदी ज्यादा नहीं आती है. लेकिन नन्हे से अब्दू की हाइट का यूं मजाक उड़ाने पर लोग अर्चना पर भड़क रहे हैं और उन्हें तमीज में रहने की हिदायत दे रहे हैं. कई यूजर्स ने तो अर्चना को शो से बाहर करने की डिमांड करनी भी शुरू कर दी है.

एक यूजर ने अर्चना को लताड़ते हुए कहा- ये पथेटिक है. अजीब गंवार लग रही है. कभी हाइट का मजाक उड़ा रही है, कभी गोदी में उठाना है. अर्चना को अब्दू को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जैसा वो दूसरे घरवालों को कर रही है.

She is pathetic! Ajeeb gawar lgrhy hai kabhy height ka mazak ura rhy kbhi goudi uthana hai. What is he,a baby? She needs 2 treat him the same way she’s treating other guys… Weirdo ! #BiggBoss16 #BiggBoss #ArchanaGautam #abdurozik https://t.co/KFcEofwwi3 — Huma (@huma845) October 1, 2022

एक दूसरे यूजर ने तो अर्चना को घर से निकालने की ही मांग कर डाली. यूजर ने लिखा- बिग बॉस सरप्राइज एविक्शन करो. अर्चना गौतम को बाहर निकालो.

#BiggBoss16 kal suprise eviction kro! kick out #ArchanaGautam! Irritating to the core! — Khabri 👂 (@reaI_khabri_1) October 1, 2022

आइए आपको बताते हैं यूजर्स अर्चना को किस तरह फटकार लगा रहे हैं.

Yeh kaunsi tameez hai yaar chiii #ArchanaGautam Please at least have basic human decency! #BiggBoss16 I know for a fact #abdurozik is a good person. pic.twitter.com/sx70PyiKOc — N I C K 👑 (@Rish_NSG) October 1, 2022

Literally so disgusting behaviour from #ArchanaGautam . Abdu don't even know Hindi , but he is still smiling after listening your conversations . God help that innocent soul ❤️

And a reminder Archana he is more popular than you .#BiggBoss16 || #abdurozik pic.twitter.com/8dZttp5SxL — ʀ ᴀ ʜ ᴜ ʟ  || ᴀʙᴅᴜ ꜱᴛᴀɴ 🍔 (@DlpTweets__) October 1, 2022

#AbduRozik is someone she ll be waiting for in lines for Autograph in real world..! 🌎



Speaking of spitting venom in the name of Pun. #BiggBoss — NotJustARandomGirl (@Mannat_Says) October 1, 2022

#BiggBoss16 #archanaGautam height shaming abdu and now making fun of sumbul



Shez worst ever contestant ever in big boss



Dumbest and most idiotic contestant ever



Archana Gautam you are zero@archanagautamm



Meerut bhi haari and yahan se bhi joota khaegi — MemeBaaz (@mpl_india) October 1, 2022

I cant believe all of them found a contestant shaming another contestant funny! ARCHANA & PEOPLE LAUGHING AT IT ARE SICK! Its disappointing how none of them stopped archana from doing that



I really feel bad for abdu,poor guy didn't understand what they said🥺#BiggBoss16 https://t.co/vcwrsJdRFJ October 1, 2022

अब्दू सलमान खान के भी फेवरेट हैं और अब्दू की हाइट का मजाक उड़ाना वो भी बर्दाश्त नहीं करेंगे. अब देखते हैं कि वीकेंड का वार एपिसोड में अर्चना की इस बदतमीजी पर सलमान खान कैसे रिएक्ट करते हैं.