Bigg Boss 15: शादी मंडप पर नजर आए ‘TejRan’, वेडिंग फोटो में रश्मि देसाई का अहम रोल!

बिग बॉस 15 के हाउस के लवबर्ड्स करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश भले ही शो से बाहर नहीं आए हो, लेकिन सोशल मीडिया पर फैंस ने इनकी शादी करवा दी है. ऐसा लग रहा है कि‘TejRan’के फैंस को इस जोड़ी की शादी का बेसब्री से इंतजार है.

फैंस को है TejRan की शादी का इंतजार

फैंस के एक्साइटमेंट का ही यह नतीजा है कि वे ‘TejRan’ की तस्वीरों को मॉर्फ्ड कर उनकी शादी तक करवा डाल रहे हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर प्लैटफॉर्म पर करण और तेजस्वी की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें यह साफ नजर आ रहा है कि तस्वीर को मॉर्फ्ड कर बनाया गया है. ‘TejRan’के फैन ने इन तस्वीर को देखकर उनकी शादी का बेसब्री से इंतजार करने की बात कही है

Tejran Fam you rock.

An edit by @tejrankideewani

TEJRAN TOGETHER FOREVER pic.twitter.com/wrT0cYXFy9