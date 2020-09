बिग बॉस 14 के प्रोमो में नजर आईं गौहर खान, बताया अब आएगा अनदेखा तूफान

#BiggBoss2020 ka khel nahi hoga aasaan kyunki #AbScenePaltega! #BiggBoss, Grand Premiere, 3rd Oct Saturday raat 9 baje. #BB14 @beingsalmankhan @gauaharkhan @plaympl @daburdantrakshak @tresemmeindia @lotus_herbals

A post shared by Colors TV (@colorstv) on Sep 19, 2020 at 7:58am PDT