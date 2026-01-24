'200 में मिलता है', शार्क टैंक इंडिया में रोल ऑन बेचने आई बालिका वधू एक्ट्रेस, कीमत-क्वालिटी पर उठे सवाल

हिट टीवी सीरियल 'बालिका वधू' में गहना के किरदार के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस नेहा मर्दा अब सफल बिजनेसपर्सन भी हैं. अब नेहा, 'शार्क टैंक इंडिया' सीजन 5 में नजर आने वाली हैं. शो में उन्होंने प्रेग्नेंसी के बाद अपना कॉन्फिडेंस खोने और डिलीवरी के बाद बॉडी ऑडर (महक) की समस्या के बारे में खुलकर बात की. नेहा ने कहा कि इसकी वजह से उनका सेल्फ-बिलीफ एकदम टूट गया था. हाल ही में एक्ट्रेस ने शो में अपने पर्सनल केयर ब्रांड फिटकू को पिच किया, जो एक एल्यूम-इन्फ्यूज्ड अंडरआर्म रोल-ऑन है.

अपनी पिच के दौरान नेहा ने कहा, 'प्रेग्नेंसी के बाद मुझे अपने बॉडी ऑडर को लेकर थोड़ी असहजता महसूस होने लगी. एक एक्ट्रेस होने के नाते उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया था. कुछ भी काम नहीं कर रहा था इसे सॉल्व करने के लिए. जो एक पर्सनल प्रॉब्लम से शुरू हुई, वो जल्द ही एक बिजनेस आइडिया में बदल गई.'

शार्क्स ने उठाए सवाल

अनुपम मित्तल ने प्रोडक्ट के फ्रेग्रेंस क्लेम पर सवाल उठाते हुए पूछा, 'ये फ्रेग्रेंस का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक गिमिक है?' खासकर तब जब रोल-ऑन 100% नैचुरल होने का दावा करता है और 24 घंटे के लंबे समय तक ताजगी देने का वादा भी करता है. इस बीच नमिता थापर ने प्राइसिंग को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, '200 रुपये में डियो मिलते हैं, 100 रुपये में भी मिलते हैं, और आपका रोल ऑन 999 रुपये का है. क्या इंडिया इससे रिलेट कर पाएगा?'

पैनल ने नेहा मर्दा के सेलिब्रिटी स्टेटस पर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि क्या टेलीविजन स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता ने ब्रांड की मार्केटिंग और सेल्स को तेजी से बढ़ाने में काफी योगदान दिया है. बता दें कि इस सीजन में शार्क्स अमन गुप्ता, अनुपम मित्तल, नमिता थापर, विनीता सिंह, रितेश अग्रवाल, कुणाल बहल और विराज बहल के साथ-साथ अमित जैन भी जज के रूप में वापसी कर रहे हैं.

इस बार पैनल में नए सदस्य भी शामिल हैं. ये हैं मोहित यादव (मिनिमलिस्ट), कनिका टेकरीवाल (जेटसेटगो), शैली मेहरोत्रा (फिक्सडर्मा की फाउंडर). इनके अलावा हर्दिक कोठिया और वरुण अलघ भी शार्क्स के रूप में नजर आ रहे हैं.

