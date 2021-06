36 दिन बाद भी कोरोना से जंग लड़ रहे टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे, सेल्फी शेयर कर कही ये बात

पटियाला बेब्स सीरियल में काम कर चुके टीवी एक्टर अनिरुद्ध दवे की कोरोना से जंग अभी खत्म नहीं हुई है. अनिरुद्ध दवे पिछले 36 दिनों से अस्पताल में कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं. उनके कोरोना संक्रमित होने की खबर पत्नी शुभी आहूजा ने दी थी. शुभी ने बताया था कि अनिरुद्ध की हालत क्रिटिकल है और उन्हें दुआओं की जरूरत है.

अब अनिरुद्ध दवे की हालत पहले से बेहतर तो हो गई है, लेकिन वह ठीक अभी भी नहीं हुए हैं. अनिरुद्ध दवे ने अस्पताल से अपनी फोटो शेयर कर हेल्थ अपडेट दी है. उन्होंने लिखा, '36वें दिन भी लड़ाई जारी है. ऑक्सीजन ऑन है. लेकिन हां, फेफड़ों की रिकवरी हो रही है.'

And the battle is On this 36th day.oxygen is on.But ya On the road to recovery of lungs.Dr.goenka said dont talk much bt may do reply n can be in touch with loved ones,may watch films shows,new life,like a new born wl practice walking now,selfie toh banti hai #gratitude 🙏 u all pic.twitter.com/odvYa8tTow