देवियों और सज्जनों...हो जाइये तैयार, इस दिन से आएगा कौन बनेगा करोड़पति

कौन बनेगा करोड़पति को लेकर चर्चा बनी हुई है. शो के प्रोमोज लगातार सामने आ रहे हैं. हाल ही में एक नया प्रोमो रिलीज हुआ. जिसमें बताया गया कि शो कब प्रीमियर होगा. कौन बनेगा करोड़पति 23 अगस्त से रात 9 बजे टीवी पर दिखाया जाएगा.

केबीसी का नया प्रोमो

शो का प्रोमो शेयर करते हुए लिखा गया- पार्ट-1 और पार्ट-2 को मिले रिस्पॉन्स से बहुत आभारी. अब हम तीसरा पार्टी रिलीज कर रहे हैं. #KBCFilmSammaanPart3! 23 अगस्त से रात 9 बजे से आएगा शो. #JawaabAapHiHo



केबीसी के 3 प्रोमो रिलीज हुए हैं. तीनों ही प्रोमो में एक स्टोरी दिखाई गई है. हर प्रोमो एक मैसेज दे रहा है. नए प्रोमो में एक शख्स अपने गांव में स्कूल बनवाने और पहचान पाने के लिए केबीसी में पहुंचते हैं. वो केबीसी से रकम जीतकर गांव स्कूल शुरू करवाते हैं.

बता दें कि कौन बनेगा करोड़पति लंबे समय से चल रहा है. हर बार शो को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. कोरोना काल में भी अमिताभ बच्चन ने केबीसी के लिए पूरी शूटिंग की है.

Thank you for the overwhelming response on Part 1 and 2. We now present to you the finale of the three part series #KBCFilmSammaanPart3!



Don't forget to tune in to #KBC13 starting 23rd Aug , 9 pm only on Sony #JawaabAapHiHo. pic.twitter.com/Sdmu8sBGza