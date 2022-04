Akshay Kumar ने किया Kapil Sharma को बर्थडे विश, लिखा- तेरे बहुत सारे घर हों

दर्शकों के बीच पॉपुलर कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने वन लाइनर्स के लिए बखूबी जाने जाते हैं. आज यह अपना जन्मदिन मना रहे हैं. इंडस्ट्री के कई सेलेब्स ने कपिल शर्मा को सोशल मीडिया के जरिए विश किया है. इसमें उनके बड़े भाई अक्षय कुमार भी हैं. अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा संग एक बेहद ही क्यूट फोटो शेयर कर कॉमेडियन को बर्थडे विश किया है.

अक्षय कुमार ने किया ट्वीट

अक्षय कुमार ने ट्वीट कर लिखा, "उम्मीद करता हूं कि इस साल तेरे लोखंडवाला ही नहीं, बांद्रा में भी बहुत सारे घर हों. लाइफ में मैं तुम्हें हमेशा बेस्ट के लिए विश करता रहूंगा, हैप्पी बर्थडे कपिल शर्मा." इस नोट में अक्षय कुमार ने कपिल शर्मा के लिए एक आंख मारने वाला इमोजी बनाया है. इसके साथ ही जो अक्षय कुमार ने फोटो शेयर की है, उसमें कपिल शर्मा को वह किस करते नजर आ रहे हैं और गले लगे दिखाई दे रहे हैं.

I hope iss saal tere Lokhandwala hi nahi Bandra mein bhi bahot saare ghar ho 😜 Always wishing you the best in life brother, Happy birthday @KapilSharmaK9 pic.twitter.com/Eg9RbzN8QX