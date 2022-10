रूस के हस्बुल्ला के कट्टर दुश्मन हैं अब्दू रोजिक, करने वाले थे फाइट, फिर...

बिग बॉस 16 में आए तजाकिस्तानी सिंगर अब्दू रोजिक दर्शकों के फेवरेट बन गए हैं. शर्मीले स्वाभाव के अब्दू को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. अब्दू को अपनी छोटी हाइट के लिए जाना जाता है. वह रिकेट्स नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं. इसमें इंसान में ग्रोथ हॉर्मोन की कमी होती है, जिसके कारण उनकी हाइट नहीं बढ़ती. अब्दू ने अपने करियर की शुरुआत तजाकिस्तानी गानों को गाकर की थी. हालांकि उनमें और भी बहुत से टैलेंट हैं.

जब अब्दू करने वाले थे फाइट

3 फुट के अब्दू रोजिक एक सिंगर होने के साथ-साथ ब्लॉगर और बॉक्सर भी हैं. इतना ही नहीं, वह रूस के फेमस टिकटॉक स्टार और एमएमए फाइटर हस्बुल्ला को फाइट के लिए चैलेंज भी दे चुके हैं. तीन फुट के हस्बुल्ला सोशल मीडिया स्टार हैं. उन्होंने मई 2021 को अब्दू को एमएमए फाइट के लिए चैलेंज किया था. इस फाइट का ऐलान होते ही सोशल मीडिया पर धूम मच गई थी.

मांगे थे करोड़ों रुपये

इसके बाद दोनों स्टार्स को UFC 267 के दौरान एक दूसरे का सामना करते भी देखा गया था. यहां लोग दोनों को लड़ाई करने से रोक रहे थे, लेकिन अब्दू और हस्बुल्ला एक दूसरे को मारने के लिए भागे चले जा रहे हैं. खबर थी कि हस्बुल्ला ने अब्दू से फाइट करने के लिए 7 मिलियन रूबल (रुसी मुद्रा) यानी लगभग 98 लाख रुपये के ऑफर को ठुकराया था. दूसरी तरफ अब्दू रोजिक को लेकर खबर थी कि उन्होंने इस लड़ाई के लिए 21 मिलियन रूबल यानी लगभग 3 करोड़ रुपये मांगे थे.

It’s going off between #abdurosik and #hasbulla who you got winning? 👊🏼 pic.twitter.com/WP4AV4fCI2