सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म को लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ के काम को भी काफी सराहा जा रहा है. हालांकि फिल्म की शूटिंग से लेकर इसकी रिलीज तक दिलजीत का नाम सुर्खियों में रहा. ये ही वजह है कि उन्होंने फिल्म से जुड़े किसी भी इवेंट से दूरी बना रखी.

लेकिन सवाल ये उठता है कि बड़े सितारों से सजी बिग बजट वाली फिल्म 'बॉर्डर 2' में दिलजीत दोसांझ अपने आप में एक बड़ा नाम है. दुनियाभर में उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग हैं. ऐसे में वो फिल्म के महत्वपूर्ण इवेंट से इतने दूर क्यों रहे? मेकर्स को ये फैसला क्यों लेना पड़ा कि वो सिर्फ फिल्म तक ही सीमित रह गए? आइये इसके पीछे की वजह को जानने की कोशिश करते हैं.

कहां से शुरू हुआ ये विवाद?

दरअसल 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला होता है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे. इसके बाद पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला था. इसके बाद भारत में पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स के सोशल मीडिया अकाउंट और कलाकारों की फिल्मों को भारत में पूरी तरह बैन कर दिया गया. लेकिन जब लोगों ने दिलजीत दोसांझ को फिल्म 'सरदार जी 3' में पाकिस्तीन एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ देखा तो उनका गुस्सा फूट पड़ा. ये फिल्म इंडिया में रिलीज नहीं हो सकी. लोगों ने दिलजीत पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगाए.

जब लोगों को ये पता चला कि दिलजीत दोसांझ फिल्म 'बॉर्डर 2' में भी है तो सोशल मीडिया पर एक वर्ग ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई थी कि लोगों ने उन्हें 'बॉर्डर 2' जैसी देशभक्ति फिल्म से बाहर निकालने की मांग शुरू कर दी थी. दर्शकों का तर्क था कि एक तरफ दिलजीत भारतीय सेना के गौरव की फिल्म कर रहे हैं और दूसरी तरफ सीमा पार के कलाकारों के साथ काम कर रहे हैं.

मामले ने तूल तब पकड़ा जब 'बॉर्डर 2' में दिलजीत की कास्टिंग पर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिनेमा एम्प्लॉइज (FWICE) ने विरोध किया. यहां तक की FWICE ने दिलजीत दोसांझ को बैन कर दिया था. हालांकि बॉर्डर 2 के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने पर्सनली फेडरेशन से रिक्वेस्ट किया कि वे दिलजीत को फिल्म में काम करने दें. हालांकि FWICE ने इसकी अनुमति दी लेकिन भूषण कुमार की एक बड़ी शर्त पर.

क्या इस शर्त की वजह से दिलजीत ने बनाई दूरी?

भारी विवाद के बीच इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए FWICE के प्रमुख बीएन तिवारी ने बॉर्डर 2 के मेकर्स के साथ मीटिंग की थी. मीटिंग में मुद्दा उठाया गया था कि दिलजीत को फिल्म से बाहर किया जाए. हालांकि तब टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने कहा था कि 80% शूटिंग पूरी हो गई है और अब उन्हें बाहर नहीं किया जा सकता है. दूसरे एक्टर के साथ फिल्म की शूटिंग करना संभव नहीं होगा.

ऐसे में दिलजीत पर लगे बैन को FWICE ने प्रोडक्शन हाउस के नुकसान को ध्यान में रखते हुए हटा दिया. लेकिन इसके साथ भूषण कुमार ने ये वादा भी किया कि वह दोबारा टी-सीरीज किसी भी प्रोजेक्ट में दिलजीत दोसांझ को कास्ट नहीं करेंगे. इस शर्त पर दिलजीत भी मान गए. हालांकि टी-सीरीज के सूत्रों ने ये जरूर कहा था कि भविष्य में दिलजीत के साथ काम जारी रहेगा.

दिलजीत ने बॉर्डर की सभी इवेंट्स से बनाई दूरी

अब 'बॉर्डर 2' के प्रमोशन के दौरान यह बात साफ तौर पर नोटिस की गई कि दिलजीत दोसांझ फिल्म के बड़े इवेंट्स और सॉन्ग लॉन्चिंग से गायब रहे. जहां सनी देओल, वरुण धवन और अहान शेट्टी हर जगह फिल्म का प्रचार करते दिखे, वहीं दिलजीत की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए. फिल्म के आइकॉनिक गाने 'संदेशे आते हैं' के नए वर्जन के लॉन्च के वक्त भी वह नजर नहीं आए. इस दूरी ने फैंस को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या अभिनेता और मेकर्स के बीच सब कुछ ठीक है? इसके अलावा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी दिलजीत ने लिमिटेड पोस्ट ही फिल्म से जुड़ी शेयर की.

क्या दिलजीत और भूषण कुमार में अनबन?

सोशल मीडिया से लेकर बी-टाउन की गलियारों में ये चर्चा रही कि भूषण कुमार और टी-सीरीज के साथ कुछ वैचारिक मतभेदों के कारण दिलजीत ने प्रमोशन से दूरी बनाई. हालांकि इसकी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई. कुछ लोगों ने माना कि वो अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे, इसलिए वो बॉर्डर 2 के किसी इवेंट्स में पहुंच नहीं पाए. लेकिन माना जा रहा है कि पाकिस्तानी कलाकार वाले विवाद के बाद हुए विरोध ने दिलजीत को थोड़ा बैकफुट पर धकेल दिया था, ताकि फिल्म की रिलीज पर कोई नेगेटिव असर न पड़े.

दिलजीत फिलहाल तो 'बॉर्डर 2' में नजर आए गए लेकिन टी-सीरीज के साथ उनका सफर यहीं खत्म होगा या भविष्य में किसी बड़े और प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे. ये देखना भी दिलचस्प होगा. इन सब के बीच फिल्म आज यानी 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो गई है. भले ही वह फिजिकली से प्रमोशन का हिस्सा न रहे हो, लेकिन फिल्म में उनके किरदार और उनकी सिंगिंग को लेकर ऑडियंस में जबरदस्त क्रेज है.



