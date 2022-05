जब Kartik Aaryan ने Ariana Grande को बताया Aishwarya Rai जैसा, वीडियो वायरल

खूबसूरती का पर्याय बन चुकीं ऐश्वर्सा राय (Aishwarya Rai) एक बार फिर कान्स फिल्म फेस्टिवल (Cannes Film Festival) में अपनी खूबसूरती का जलवा दिखाने में कामयाब रहीं. रेड कारपेट पर एंट्री लेते ही ऐश्वर्या ने अपनी अदाओं और स्टाइल से सबको घायल कर डाला. इधर कान्स में ऐश्वर्या की एंट्री हुई, उधर कार्तिक आर्यन (Kartik Aaryan) का एक वीडियो वायरल हो गया. सोच में पड़ गये ना कि आखिर ऐश्वर्या के लुक से कार्तिक आर्यन का क्या कनेक्शन है.

वायरल हुआ कार्तिक का वीडियो

कान्स फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या ने अपनी खूबसूरती का परचम लहराया ही था कि सोशल मीडिया पर उनसे जुड़ा एक वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में कार्तिक आर्यन YouTuber तन्मय भट्ट के साथ ग्रुप वीडियो कॉल में दिखाई दे रहे हैं. इस दौरान स्क्रीन पर सिंगर एरियाना ग्रांडे की तस्वीर आती है. इस पर तन्मय भट्ट कहते हैं कि ऐश्वर्या बिल्कुल इनकी तरह दिखती हैं.

स्कूल यूनिफॉर्म में Kareena Kapoor Khan को देखा क्या? गर्ल गैंग संग ट्रिप की तस्वीरें वायरल

I love how Kartik Aryan said Aishwarya Rai is not looking like Ariana rather Ariana looking like Aishwarya. #AishwaryaRaiBachchan pic.twitter.com/LD2zFtLaAt