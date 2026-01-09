'टॉक्सिक' में यश के काम पर डायरेक्टर को है गर्व, बताई कन्नड़ स्टार की ये खास खूबी

'केजीएफ' वाले यश 8 जनवरी के दिन 40 साल के हुए. इस दिन एक्टर की अगली फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर सामने आया, जिसमें उनके किरदार 'राया' को इंट्रोड्यूस कराया गया. साथ ही फिल्म का मूड भी सेटअप किया गया, जो काफी अनोखा और दमदार था. अब यश को इस तरह प्रेजेंट करने वाली डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने कन्नड़ स्टार को जन्मदिन पर विश किया है.

यश के जन्मदिन पर क्या बोलीं 'टॉक्सिक' की डायरेक्टर?

गीतू मोहनदास, जो एक नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर हैं, उन्होंने गुरुवार की शाम अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' के हीरो यश को बर्थडे पर एक प्यारा सा मैसेज डेडीकेट किया. डायरेक्टर ने एक लंबे पोस्ट में लिखा, 'कभी-कभी टैलेंट और सुपरस्टार वाली शोहरत का ऐसा कमाल का मेल होता है, जो बहुत ताकतवर बन जाता है. मुझे यश पर बहुत-बहुत गर्व है. ना सिर्फ 'राया' के रोल के लिए, जो दुनिया अभी देखने वाली है, बल्कि उस अनुशासन और दिल के लिए जो वो हर रोज हमारे सेट पर लाए.'

'ये सिर्फ एक किरदार नहीं था जिसे उन्होंने निभाया, ये उनकी अपनी कलाकारी की एक खास कहानी बन गई. वो हर बार सवाल करते थे, चुनौती देते थे, गहराई में जाते थे और पूरी तरह कहानी के सामने सरेंडर कर देते थे. सच्चाई और कला जब मिलते हैं, तो बस यही होता है. हमारी इस साथ की यात्रा में मुझे सिर्फ कहानी कहने की गहराई ही नहीं मिली, बल्कि एक ऐसा प्रोड्यूसर भी मिला जिसने हर कदम पर मेरा साथ दिया और इस सफर को बहुत खास बना दिया.'

गीतू मोहनदास ने आगे यश के लिए लिखा, 'उनकी इतनी बड़ी शोहरत के बीच लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उनके अंदर कितनी गहराई है. मेरी बस यही कामना है कि आने वाले डायरेक्टर भी उनकी इस जबरदस्त प्रतिभा को पूरी तरह खोलकर देखने की हिम्मत करें. हमारा साथ विश्वास पर, लंबी-लंबी बातों पर और एक ऐसी चीज पर टिका था जो हम दोनों से कहीं बड़ी थी. मैं बहुत आभारी हूं उस भरोसे, उस कला और सबसे बढ़कर उस दोस्ती के लिए जो हमारी है. कैमरा बंद होने के बाद भी यश मेरे दिल में हमेशा रहेंगे. यश को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं.'

बता दें कि फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी एक्ट्रेसेज भी शामिल हैं. ये फिल्म 19 मार्च को ईद के मौके पर सीधा 'धुरंधर 2' से क्लैश होगी.

