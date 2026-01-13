scorecardresearch
 
'टॉक्सिक' में इंटीमेट हुए यश, विवाद के बीच वायरल हुआ पुराना वीडियो, जब बोले- मां-बाप के सामने...

इस इंटीमेट सीन को देखकर दर्शकों के होश उड़ गए थे. इसके चलते आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में 'टॉक्सिक' के टीजर में 'अश्लील सीन' के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. इस बीच यश का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इंटीमेट सीन न करने पर बात की थी.

'टॉक्सिक' टीजर में इंटीमेट सीन के लिए ट्रोल हो रहे यश (Photo: Screengrab)

रॉकिंग स्टार यश ने पिछले हफ्ते 8 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन मनाया है. उनकी आने वाली फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' के मेकर्स ने इस खास मौके पर पिक्चर से एक्टर का पहला लुक शेयर किया. यश के पहले लुक को टीजर के रूप में रिलीज किया गया था, जिसे देखकर अच्छे-अच्छों के होश उड़ गए. वीडियो एक कब्रिस्तान में शुरू होता है, जहां यश कार में बैठकर एक अंतिम संस्कार में घुसपैठ करते हैं. कार में यश एक महिला के साथ इंटीमेट हो रहे हैं. उसके बाद हाई-ऑक्टेन एक्शन देखने को मिलता है.

यश की फिल्म को लेकर हुआ विवाद

इस इंटीमेट सीन को देखकर दर्शकों के होश उड़ गए थे. कुछ को ये पसंद आया तो वहीं इंटरनेट के एक हिस्से ने इसे पुराना और घिसा-पिटा बताया था. इसके चलते आम आदमी पार्टी (AAP) ने कर्नाटक राज्य महिला आयोग में 'टॉक्सिक' के टीजर में 'अश्लील सीन' के खिलाफ शिकायत दर्ज की है. 'टॉक्सिक' के खिलाफ शिकायत में AAP की राज्य सचिव उषा मोहन ने पत्र लिखा है. इसमें कहा गया है, 'इस फिल्म के टीजर में मौजूद अश्लील सामग्री महिलाओं और बच्चों के सामाजिक कल्याण को गंभीर नुकसान पहुंचा रही है. ये सीन बिना किसी उम्र संबंधी चेतावनी के सार्वजनिक डोमेन में जारी किए गए हैं, जो महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और कन्नड़ संस्कृति का अपमान करते हैं.'

वायरल हो रही एक्टर की वीडियो

अब इस नए विवाद के बीच यश का एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है. वायरल क्लिप 'वीकेंड विद रमेश' नामक कन्नड़ टॉक शो से है, जहां होस्ट रमेश अरविंद से बातचीत में यश ने कहा था, 'मैं ऐसे कोई भी फिल्मी सीन्स नहीं करूंगा जिसे मैं अपने माता-पिता के साथ देखने में सहज महसूस न करूं.'

कुछ यूजर्स ने यश को ट्रोल किया, लेकिन एक्टर के फैंस ने उनका समर्थन किया. वायरल क्लिप पर एक कमेंट था, 'लोग बदलते हैं, उनकी सोच विकसित होती है.' दूसरे ने लिखा, 'इंसान विकसित होते हैं. उस समय उन्होंने ऐसा विश्वास किया होगा और अब उनके आदर्श बदल गए हैं.' एक और यूजर ने लिखा, 'लोग समय के साथ बदलते हैं यार. इस कटथ्रोट इंडस्ट्री में एक सीन के आधार पर फिल्म रिजेक्ट कोई नहीं करता. हर कोई किसी न किसी पॉइंट पर पिक मी लगता है. एक अन्य में कमेंट किया, 'अगर आपको यश की फिल्में पसंद नहीं, तो ठीक है, उन्हें डिसमिस कर दो. लेकिन शुरुआती करियर में किसी का अलग ओपिनियन होता है और 15 साल बाद वो बदल जाता है. हम सब ऐसा करते हैं. और ये सिर्फ एक्टिंग है. ये कुछ गैरकानूनी या पापपूर्ण नहीं है, बस एक्टिंग है.'

फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में यश को दमदार रूप में देखा जाने वाला है. इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और नयनतारा मुख्य भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होगी. इसका क्लैश रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' से होगा.

---- समाप्त ----
