फोटोग्राफर ने की थी 'बॉडी दिखाने की मांग', एक्ट्रेस का छलका दर्द, कौन है ऐश्वर्या?

ऐश्वर्या राजेश, एक भारतीय एक्ट्रेस हैं. उन्हें तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाती हैं. हाल ही में उन्होंने एक पॉडकास्ट में अपने करियर के शुरुआती दिनों को याद किया था. एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें एक फोटोग्राफर ने लॉन्जरी पहनाने के साथ-साथ उनका शरीर देखने की इच्छा भी जताई थी.

एक्ट्रेस ऐश्वर्या राजेश का छलका दर्द (Photo: Instagram/@aishwaryarajessh)
एक्ट्रेस और मॉडल ऐश्वर्या राजेश ने हाल ही में एक फोटोग्राफर के खिलाफ अपने दावे से सबको चौंका दिया. उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों में एक फोटोग्राफर ने न केवल उन्हें लॉन्जरी पहनने को कहा, बल्कि यह भी कहा कि वह उनका शरीर देखना चाहता है. इस आरोप ने सबको स्तब्ध कर दिया है. साथ ही गुस्से से भी भर दिया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐश्वर्या राजेश कौन हैं?

कौन हैं ऐश्वर्या राजेश?

ऐश्वर्या राजेश, एक भारतीय एक्ट्रेस हैं. उन्हें तमिल, तेलुगू, मलयालम और हिंदी सिनेमा में अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाती हैं. चेन्नई में जन्मीं ऐश्वर्या ने मनोरंजन जगत में एंट्री रियलिटी टेलीविजन शो 'असथा पोवाथु यारु' जीतने के बाद की थी. इस शो ने उनके अभिनय के अवसर खोले. उन्होंने फिल्म डेब्यू 'अवर्गलुम इवर्गलुम' (2011) से किया. लेकिन नेशनल अवॉर्ड विजेता तमिल फिल्म काका मुट्टाई (2014) में उनकी परफॉर्मेंस ने उन्हें पहचान दिलाई.

बाद में ऐश्वर्या राजेश ने 'धर्मदुराई', 'वडा चेन्नई', 'काना', 'थित्तम इरंडु' और 'फरहाना' जैसी फिल्मों में काम किया. इनमें उनकी बहुमुखी प्रतिभा दिखी, जिससे वे इंटेंस ड्रामा, स्पोर्ट्स-बेस्ड कहानियों और सामाजिक रूप से प्रासंगिक थ्रिलर्स के बीच आसानी से स्विच कर सकीं. तमिल सिनेमा के अलावा, ऐश्वर्या ने तेलुगू फिल्मों जैसे 'कौसल्या कृष्णमूर्ति' और मलयालम प्रोजेक्ट्स जैसे 'द ग्रेट इंडियन किचन' (तमिल वर्जन) में भी अपनी छाप छोड़ी है. इससे उनकी पहुंच अलग-अलग इंडस्ट्रीज में बढ़ी.

ऐश्वर्या राजेश को कई अवॉर्ड्स मिल चुके हैं. इनमें फिल्मफेयर और SIIMA अवॉर्ड्स शामिल हैं. इसके चलते वो अपनी पीढ़ी की सबसे सम्मानित परफॉर्मर्स में से एक का दर्जा पा चुकी हैं. एक्ट्रेस को पिछली बार तमिल फिल्म 'थीयवर कुलैगल नडुंगा' में अर्जुन के साथ देखा गया था. 2025 की हिट फिल्म 'संक्रांतिकी वस्थुनम' में भी वो नजर आईं. ऐश्वर्या फिलहाल में 'ओह..! सुकुमारी' पर काम कर रही हैं, जिसका निर्देशन भारत दर्शन ने किया है और वे इसमें थिरुवीर के साथ मुख्य भूमिका में हैं.

हालिया इंटरव्यू में ऐश्वर्या राजेश ने अपने करियर की शुरुआत से एक परेशान करने वाली घटना के बारे में खुलकर बात की थी. वे निखिल विजयेंद्र सिम्हा के पॉडकास्ट पर बात कर रही थीं, जब उन्होंने कहा, 'मैं बहुत छोटी थी. मैं अपने भाई के साथ गई थी. फोटोग्राफर ने उन्हें बाहर बैठने को कहा, मुझे अंदर ले गया, लॉन्जरी पहनने को दी और कहा, 'मैं तुम्हारा शरीर देखना चाहता हूं'.'

