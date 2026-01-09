फिर बढ़ी थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन' की मुश्किलें, हाई कोर्ट ने लगाई सर्टिफिकेट पर रोक

तमिल सुपरस्टार विजय थलपति एक आखिरी बार बड़े पर्दे पर आने वाले थे. उनकी फिल्म 'जन नायगन' इस हफ्ते 9 जनवरी को रिलीज होनी थी. लेकिन फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट नहीं मिलने के कारण, इसकी रिलीज टाली गई. मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, जहां किसी फिल्म की तरह कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिल रहे हैं.

कैसे टली थलपति विजय की फिल्म जन नायगन?

9 जनवरी के दिन थलपति विजय की फिल्म जन नायगन रिलीज होने वाली थी. लेकिन अभी तक सेंसर बोर्ड ने इसे सर्टिफिकेट नहीं दिया. ये मामला काफी गरमा गया क्योंकि फैंस अपने सुपरस्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब थे. फिल्म के मेकर्स अपनी फिल्म को सर्टिफिकेट दिलाने हाई कोर्ट पहुंचे, जहां इसे जल्द से जल्द रिलीज करने की अपील रखी गई.

शुक्रवार के दिन मद्रास हाई कोर्ट में 'जन नायगन' के मेकर्स और सेंसर बोर्ड के बीच हुए केस की सुनवाई हुई, जिसमें पहले तो फिल्म के मेकर्स के हित में फैसला सुनाया गया. सेंसर बोर्ड को आदेश दिया गया कि वो विजय की फिल्म को U/A 16+ सर्टिफिकेट दें. ये फैसला जस्टिस पीटी आशा ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर लिया था.

सर्टिफिकेट पर क्यों हाई कोर्ट ने लगाई रोक?

लेकिन अब जन नायगन पर एक और बड़ी अपडेट सामने आई है. मद्रास हाई कोर्ट ने एक जज के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी है, जिसमें CBFC को विजय की फिल्म 'जन नायगन' को तुरंत सेंसर सर्टिफिकेट देने का निर्देश दिया गया था. हाई कोर्ट ने दूसरी सुनवाई के दौरान कहा कि विजय की फिल्म के मेकर्स ने सिस्टेम पर दबाव बनाया, ताकि उनकी फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज किया जा सके.

जज बेंच का मानना है कि सेंसर बोर्ड को 2-3 दिन का समय देना चाहिए, ताकि वो फिल्म की रिलीज पर लगाई रोक पर अपनी बात सही ढंग से सामने रख सकें. जज बेंच ने मेकर्स को रिलीज में दिखाई जाने वाली जल्दी पर भी सवाल किए. जज बेंच ने कहा, 'ये झूठी जल्दबाजी क्यों बनाई जा रही है? सर्टिफिकेट के बिना आप फिल्म की स्क्रीनिंग कैसे आगे बढ़ा रहे हो? आप बस एक तारीख फिक्स करके सिस्टम पर दबाव नहीं डाल सकते.'

'आप कुछ दिनों का इंतजार कर सकते थे. प्रोड्यूसर्स को रिलीज डेट अनाउंस करने से पहले इंतजार करना चाहिए था. जब सर्टिफिकेट हाथ में नहीं है, तो रिलीज कैसे अनाउंस कर रहे हो? सिंगल जज बिना जवाब का इंतजार किए ऑर्डर कैसे पास कर सकता है? CBFC को 2-3 दिन तो देने चाहिए थे. हम इस ऑर्डर को लागू नहीं होने दे सकते. सेंसर बोर्ड को विरोध करने का सही मौका मिलना चाहिए था.'

थलपति विजय की फिल्म 'जन नायगन' पर अब अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी. यानी मेकर्स अब अपनी फिल्म को पोंगल के हफ्ते पर रिलीज नहीं कर पाएंगे. देखते हैं कि आखिर कब विजय की आखिरी फिल्म का मामला सुलझेगा.

