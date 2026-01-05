यश के 40वें जन्मदिन पर फैंस को मिलेगा बड़ा तोहफा, दिखेगी उनकी फिल्म 'टॉक्सिक' की झलक

कन्नड़ सिनेमा के उभरते सितारे यश जल्द बड़े पर्दे पर वापस दिखाई देने वाले हैं. चार सालों बाद उनकी अगली फिल्म 'टॉक्सिक' रिलीज होने वाली है, जिसका इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं. बीते कुछ समय में फिल्म के कई सारे पोस्टर्स और लुक्स सामने आ चुके हैं. अब इस फिल्म का एक दमदार टीजर भी आने वाला है, जो यश के बर्थडे के दिन रिलीज किया जाएगा.

यश की फिल्म 'टॉक्सिक' के टीजर पर आई अपडेट

इंडिया टुडे/आजतक को मिली एक्सक्लूजिव जानकारी के मुताबिक, 'टॉक्सिक' के टीजर को यश के 40वें जन्मदिन पर रिलीज किया जाएगा. ये टीजर फिल्म का टोन और यश के किरदार को दुनिया के सामने पेश करेगा. फिल्म से जुड़े सूत्र का कहना है कि टॉक्सिक का टीजर काफी अलग और अनोखा होगा.

सूत्र ने बताया, 'यश का 40वां जन्मदिन उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा मौका है. टीम को लगा कि इससे बेहतर दिन टॉक्सिक की दुनिया दिखाने के लिए और कोई नहीं हो सकता. टीजर बहुत रॉ, स्टाइलिश और बिल्कुल अलग है. ऐसा कुछ फैंस ने यश को पहले कभी नहीं देखा होगा. इस फिल्म का पूरा आइडिया ये था कि यश को स्क्रीन पर नया रूप दिया जाए. टॉक्सिक में वो पहले से कहीं ज्यादा गहरा, डार्क और जटिल किरदार में दिखेंगे.'

'टीजर में फिल्म का मूड और यश का किरदार अच्छे से महसूस होगा, लेकिन ज्यादा कुछ खुलासा नहीं किया जाएगा. टीजर तो बस शुरुआत है. ये पूरी फिल्म का मूड और टोन तय कर देता है. फिल्म बहुत बिंदास, बेबाक और बिल्कुल अलग होगी. फैंस को तैयार रहना चाहिए क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा जोश, एटिट्यूड और एकदम नया, अलग वाली दुनिया देखने को मिलेगी.'

फिल्म 'टॉक्सिक' में यश के साथ कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और तारा सुतारिया जैसी हसीनाएं भी होंगी. ये फिल्म पुराने टाइम में सेटअप की गई है. 'टॉक्सिक' को एक स्टाइलिश गैंगस्टर ड्रामा बताया जा रहा है. फिल्म में यश को बहुत गुस्सैल, कड़क और इंटेंस लुक में दिखाया जाएगा. वो अपनी बड़े-से-बड़ी, सुपरहीरो वाला इमेज छोड़कर कुछ अलग और रियल टाइप का किरदार निभाते नजर आएंगे. इस फिल्म को नेशनल अवॉर्ड विनिंग डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने बनाया है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होगी.

स्टोरी इनपुट: अनीता ब्रिटो