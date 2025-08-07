scorecardresearch
 

Film Wrap: 8 साल बाद 'तारक मेहता' में लौट रहीं 'दयाबेन'? तलाकशुदा एक्टर संग एक्ट्रेस के रोमांस की चर्चा

गुरुवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई शॉकिंग खबरें सामने आईं. 'तारक मेहता' शो के बाघा उर्फ एक्टर तन्मय वेकारिया ने दयाबेन की वापसी का दावा किया है. वहीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की डेटिंग लाइफ भी तबसे चर्चा में बन गई है जबसे उनका नाम साउथ एक्टर धनुष संग जुड़ा है.

दिलीप जोशी, दिशा वकानी, मृणाल ठाकुर (Photo: Instagram @disha.vakani, @mrunalthakur)
गुरुवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई शॉकिंग खबरें सामने आईं. 'तारक मेहता' शो के 'बाघा' एक्टर तन्मय वेकारिया ने 'दयाबेन' यानी दिशा वकानी की वापसी पर कमेंट किया है. उन्होंने दावा किया है कि एक्ट्रेस शो में जल्द लौट रही हैं. वहीं एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर की डेटिंग लाइफ पर भी चर्चा तबसे तेज हो गई है. जबसे उनका नाम साउथ एक्टर धनुष संग जुड़ा है.

प्रेग्नेंट एक्ट्रेस को पहनाए टाइट कपड़े-डॉक्टर के पास जाने से रोका, बोलीं- दर्द में...

एक्ट्रेस राधिका आप्टे ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े एक खौफनाक वाकये का जिक्र किया है जब उन्हें एक प्रोड्यूसर ने टाइट कपड़े पहनाए और डॉक्टर के पास जाने से भी रोका. 

एक्ट्रेस के प्यार में दीवाना बिजनेसमैन, लग्जरी छोड़ किराए के घर में बसाया आशियाना, की शादी

टीवी एक्ट्रेस आरती सिंह ने बताया कि उनके बिजनेसमैन पति दीपक ने उन्हें समझने के लिए अपना खुद का घर छोड़ा था. वो उनके पास रहने और आसानी से मिलते रहने के लिए किराए के घर में शिफ्ट हो गए थे. 

इवेंट में बजा बेटी का गाना, सुनकर 80 साल की तनुजा ने बजाई सीटी, देखते रहे अनुपम 

काजोल की मां लेजेंडरी एक्ट्रेस तनुजा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो इवेंट के दौरान सीटियां बजा रही हैं. दरअसल, इस दौरान उनकी बेटी काजोल की फिल्म का गाना बजता है जिससे वो बेहद खुश हो जाती हैं. उन्हें इस तरह देखकर अनुपम खेर हैरानी में चले जाते हैं.

गांव में गोबर उठाकर एक्ट्रेस ने की उल्टी, चिंकी-मिंकी हुईं परेशान, चीखने लगी TV की 'बहुरानी'

जी टीवी के शो 'छोरियां चलीं गांव' में टीवी की बहुरानियां तंग आ चुकी हैं. वो गांव में रहकर गाय-भैंस का गोबर उठा रही हैं. उनके साथ कपिल शर्मा शो की चिंकी-मिंकी भी परेशान दिखती हैं.

इमोशनल हुआ 'सैयारा' एक्टर, पेरेंट्स-बहनों को नहीं, इस लेडी को दिया स्टार बनने का क्रेडिट

'सैयारा' एक्टर अहान पांडे की फिल्म ब्लॉकबस्टर हो चुकी है. इसी बीच उनका पहला रिएक्शन भी सामने आया है. अहान ने अपनी फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट अपनी दादी को दिया है.

