The Raja Saab Box Office: दर्शकों पर चला प्रभास की स्टार पावर का जादू, पहले ही दिन कमाए 100 करोड़ रुपये?

पैन इंडिया स्टार प्रभास ने एक बार फिर अपनी स्टार पावर का कमाल दिखाया है. उनकी लेटेस्ट हॉरर कॉमेडी फिल्म 'द राजा साब' ने मिक्स्ड से नेगेटिव रिव्यूज पाने के बावजूद वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर शानदार ओपनिंग की है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, पहले दिन इस पिक्चर ने लगभग 54-100 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

पहले दिन प्रभास की फिल्म ने किया कमाल?

डायरेक्टर मारुति के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने भारत में अनुमानित 45-70 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की है. ये आंकड़ा ऑफलाइन शो और सभी भाषाओं को मिलाकर सामने आया है. डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई तेलुगू स्टेट्स से हुई है, जहां फिल्म ने 50+ करोड़ रुपये ग्रॉस बटोरे हैं. इसमें प्रीमियर शो के 8-9 करोड़ रुपये से ज्यादा शामिल हैं.

ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म के 25-30 करोड़ रुपये के आसपास कलेक्शन करने की उम्मीद है. इससे वर्ल्डवाइड ओपनिंग डे 90+ करोड़ रुपये ग्रॉस तक पहुंच सकता है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, पेड प्रीव्यू के 9.15 करोड़ रुपये समेत, 'राजा साब' का कुल वर्ल्डवाइड कलेक्शन 54.15 करोड़ रुपये हो चुका है. जबकि फाइनल फिगर तेलुगू स्टेट्स से आने के बाद पता चलेगा कि ये 100 करोड़ के पार जाता है या नहीं.

फिल्म 'द राजा साब' ने ओपनिंग डे के लिए वर्ल्डवाइड प्री-सेल्स में 50 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन किया था. अगर भारत में बुकिंग्स थोड़ा पहले खुली होतीं, तो ये आंकड़े और भी ऊंचे हो सकते थे. फिर भी एडवांस सेल्स मजबूत रही. हालांकि ये प्रभास की हालिया फिल्मों जैसे 'कल्कि 2898 एडी' और 'सालार' से कम कम ही थीं.

जैसा कि हमने कहा, इस फिल्म की ओपनिंग पूरी तरह प्रभास के स्टारडम की वजह से संभव हुई है. खासकर तब जब क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज के बाद शुरुआती वर्ड ऑफ माउथ अच्छा नहीं था. पिक्चर की एडवांस भी ठीक-ठाक हैं, जो रिसेप्शन को देखते हुए डीसेंट होल्ड दिखाती है. अब देखना यह है कि संक्रांति के फेस्टिव वीकेंड पर फिल्म कैसा परफॉर्म करती है.

