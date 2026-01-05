scorecardresearch
 
थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' का शोर, टिकट प्राइज में लगी आग

तमिल सुपरस्टार विजय एक आखिरी बार थिएटर्स में आ रहे हैं. उनकी फिल्म 'जन नायगन' जल्द रिलीज होने वाली है, जिसकी एडवांस बुकिंग चालू हो गई है. लेकिन इसमें भी एक बड़ी हैरानी वाली चीज देखने मिली है.

विजय की आखिरी फिल्म के लिए बढ़ा क्रेज (Photo: IMDb)
तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय ने करीब 30 सालों तक फिल्मों में काम किया. उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई के लिए जानी जाती थीं. अपनी दमदार फिल्मोग्राफी और बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स के चलते, वो लोगों के हीरो बने और थलपति विजय के नाम से पुकारे जाने लगे. लेकिन अब वही थलपति विजय एक आखिरी बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे. 

विजय की 'जन नायगन' के लिए फैंस हुए क्रेजी

थलपति विजय की आखिरी फिल्म 'जन नायगन' रिलीज होने के लिए तैयार है. फैंस इस मौके पर काफी इमोशनल हैं क्योंकि उनके फेवरेट सुपरस्टार एक आखिरी बार एक्टिंग करते नजर आएंगे. 'जन नायगन' कुछ ही दिनों में रिलीज होने वाली है, ऐसे में इसकी एडवांस बुकिंग ओपन हो चुकी है, जिसके आंकड़े कुछ हैरान कर देने वाली चीजें सामने रख रहे हैं. 

'जन नायगन' फिल्म की एडवांस बुकिंग कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में खुली थी, जहां देखते ही देखते कई शोज हाउसफुल हो गए. HT की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिल भाषा में मौजूद शोज, जिनके टिकट की प्राइज 2000 रुपये तक थे, वो भी हाउसफुल हो रहे हैं. बेंगलुरु के कई थिएटर्स में सुबह के शोज पूरे बिक चुके हैं. वहीं दोपहर के शोज भी हाउसफुल होने की कगार पर खड़े हैं. इन शोज की टिकट के प्राइज 1800 से 2000 के बीच हैं. 

कुछ-कुछ थिएटर्स में ऐसे भी शोज लगे हैं जिसकी 800 रुपये की टिकट है. इनमें भी जनता भर-भरकर टिकट खरीद रही है. थलपति विजय की फिल्म को देखने के लिए बेंगलुरु की जनता काफी एक्साइटेड है. वहीं कोची में भी कुछ शोज में टिकट की प्राइजिंग 350 रुपये तक रखी गई है, जो अधिक्तर बिक भी गई हैं. हालांकि अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में नहीं खुली है. 

चेन्नई में कब खुलेगी थलपति की आखिरी फिल्म की एडवांस बुकिंग?

ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'जन नायगन' की एडवांस बुकिंग चेन्नई में फिल्म को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसके बाद खुल जाएंगी. सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट देने में थोड़ी देरी कर रहा है. इसके कारण कई सारे बताए जा रहे हैं. अब इन्हीं अटकलों के बीच थलपति विजय की पॉलिटिकल पार्टी TVK के लीडर सी टी निर्मल कुमार ने सेंसर बोर्ड पर आरोप लगाए हैं. 

उन्होंने कहा है, 'हमें शक है कि फिल्म जन नायगन का सेंसर सर्टिफिकेट जानबूझकर टाला जा रहा है. सेंसर कमिटी ने 19 दिसंबर को फिल्म देख ली थी. फिर भी आज तक सेंसर सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है. इससे लगता है कि ये काम जानबूझकर धीमा किया जा रहा है. अब आज शाम तक इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है.'

मालूम हो कि चेन्नई में थलपति विजय की फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है. उनकी एक झलक पाने के लिए वहां फैंस बेताब रहते हैं. ऐसे में उनकी आखिरी फिल्म को देखने के लिए थिएटर्स में फैंस का जन सैलाब उमड़ता नजर आ सकता है. बता दें कि फिल्म 'जन नायगन' 9 जनवरी को पोंगल के मौके पर थिएटर्स में रिलीज होगी. उसी दिन प्रभास की फिल्म 'द राजा साब' भी आने वाली है, जो एक और पैन इंडिया फिल्म है. 

---- समाप्त ----
