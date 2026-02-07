इवेंट के दौरान अचानक रोने लगी सलमान खान की 'तेरे नाम' वाली हीरोइन, आखिर क्या है वजह?

एक्ट्रेस भूमिका चावला जिन्हें लोग सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' से जानते हैं, उनका हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. भूमिका को एक इवेंट के दौरान अचानक रोते हुए देखी गईं. हालांकि एक्ट्रेस के रोने की वजह उस वीडियो से स्पष्ट नहीं हुई, जिससे फैंस काफी चिंतित नजर आए.

आखिर क्यों रोने लगीं भूमिका?

भूमिका चावला की पिछले दिनों तेलुगू मूवी 'यूफोरिया' रिलीज हुई, जिसमें 'धुरंधर' वाली सारा अर्जुन भी शामिल हैं. फिल्म की कहानी हैदराबाद में हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है. जिसमें छोटी उम्र के बच्चे में नशे की लत और यौन शोषण जैसे मुद्दों को सामने रखा गया है. इसे गुनाशेखर ने डायरेक्ट किया. फिल्म की रिलीज से पहले हैदराबाद में एक स्पेशल इवेंट का आयोजन हुआ, जहां पूरी कास्ट मौजूद थी.

इस दौरान सभी ने फिल्म में काम करने का अपना एक्सपीरियंस साझा किया. भूमिका चावला ने 'यूफोरिया' में काम करने के साथ-साथ इसकी कहानी पर भी बात की, जिसने उनपर गहरा असर छोड़ा. उन्होंने बताया कि वो फिल्म देखने के बाद रात भर नहीं सो पाईं, जिसके बाद एक्ट्रेस अचानक इमोशनल हो गईं. भूमिका ने ये भी बताया कि इस फिल्म में उनका रोल इतना मुश्किल था कि वो रात में कभी भी अचानक जाग जाती थीं.

उन्हें फिल्म के डायरेक्टर ने संभाला और अपनी बात पूरी करने के लिए प्रेरित किया. बाद में भूमिका अपनी बात खत्म करके अपने आंसू पोछते हुए देखी गईं. उनका इमोशनल होते हुए वीडियो वायरल हुआ. फैंस भूमिका को रोते हुए देखकर काफी उदास हुए. उन्हें एक्ट्रेस का दर्द बेहद गहराई से महसूस हुआ.

भूमिका चावला पिछले काफी समय से साउथ सिनेमा में लगातार काम कर रही हैं. उनकी आखिरी हिंदी फिल्म सलमान खान के ही साथ साल 2023 में 'किसी का भाई किसी की जान' थी, जिसमें उनकी जोड़ी दग्गुबाती वेंकटेश के साथ बनी थी. हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी. अब भूमिका और सलमान की फिल्म 'तेरे नाम' एक बार फिर थिएटर्स में लौट रही है. इस फिल्म को 27 फरवरी के दिन री-रिलीज किया जा रहा है.

