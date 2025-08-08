scorecardresearch
 

Film Wrap: शादी के डेढ़ साल बाद हुई एक्ट्रेस की 'गोदभराई', ट्रोल्स ने स्वरा भास्कर के पति को कहा 'छपरी'

शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ मजेदार खबरें लेकर आया. एक्ट्रेस तापसी पन्नू की अपनी शादी के एक साल बाद गोदभराई हुई है. इस दौरान उन्हें खूब सारी दुआएं मिली हैं. वहीं स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर उन ट्रोल्स को फटकार लगाई जिन्होंने उनके पति को छपरी कहा.

तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, फहाद अहमद (Photo: Instagram @taapsee, @reallyswara)
तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, फहाद अहमद (Photo: Instagram @taapsee, @reallyswara)

शुक्रवार के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ मजेदार खबरें लेकर आया. एक्ट्रेस तापसी पन्नू की अपनी शादी के एक साल बाद गोदभराई हुई है. क्योंकि एक्ट्रेस ने एक NGO के अंतर्गत 100 बच्चियों को गोद लिया है. इस दौरान उन्हें खूब सारी दुआएं मिली हैं. वहीं स्वरा भास्कर ने सोशल मीडिया पर उन ट्रोल्स को फटकार लगाई जिन्होंने उनके पति पॉलिटिशियन फहाद अहमद को छपरी कहा. 

पांडे परिवार में 'सैयारा' एक्ट्रेस की एंट्री, अहान की मां संग चैट लीक, फैन्स सरप्राइज

सैयारा एक्टर अहान और अनीत को एक मॉल में स्पॉट किया गया, जहां एक्टर की मां डीन पांडे भी मौजूद थीं. ऐसे में ये माना गया कि अहान और अनीत एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

प्रेमानंद महाराज से मिले 'TV शो से राम-सीता', गुरमीत ने ऐसा क्या कहा, हुए हैरान, Video

एक्टर गुरमीत चौधरी अपनी पत्नी एक्ट्रेस देबीना बनर्जी के साथ प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंचे. जहां उन्होंने महाराज को बताया कि उनकी जिंदगी का पहला काम रामायण सीरियल था जिसमें दोनों राम-सीता का किरदार बने थे. 

ग्लैमर वर्ल्ड भूल गांव की जिंदगी जी रही एक्ट्रेस, सताई बेटे की याद, हुई इमोशनल

अनीता हसनंदानी अपने शो 'छोरियां चली गांव' के दौरान इमोशनल हो जाती हैं, जब उन्हें अपने बेटे की याद सताने लगती है. गांव के एक आदमी से बात करते हुए उनकी आंखें छलक जाती हैं.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास, बना एक हफ्ते में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला शो

सीरियल 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रिलीज के एक हफ्ते में टीवी पर इतिहास रच दिया है. बताया जा रहा है कि शो को सबसे ज्यादा 1.6 बिलियन मिनट व्यूज मिले हैं.

'बिग बॉस 19' के लिए एक्ट्रेस ने ठुकराया 6 करोड़ का ऑफर, क्या है इसकी असली वजह?

सेक्रेड गेम्स सीरीज फेम एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने सलमान खान के शो बिग बॉस 19 का ऑफर ठुकरा दिया है जिसके लिए उन्हें 6 करोड़ रुपये मिल रहे थे. एक्ट्रेस ने ये फैसला क्यों लिया, इसका कारण भी सामने आया.

