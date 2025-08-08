'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने रचा इतिहास, बना एक हफ्ते में सबसे ज्यादा व्यूज पाने वाला शो

कहते हैं कि रिकॉर्ड्स टूटने के लिए ही बनते हैं. ये कहावत इस समय 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' सीरियल पर एकदम फिट बैठती नजर आ रही है. शो के नए सीजन ने लॉन्च होने के एक ही हफ्ते में टेलीविजन के सभी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए हैं. टीआरपी में नंबर 1 होने के बाद, एकता कपूर के सीरियल को एक हफ्ते के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं.

अब कौनसा इतिहास रच गईं स्मृति ईरानी?

स्मृति ईरानी स्टारर 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने 29 जुलाई से टीवी पर दस्तक दी थी. जबसे इसकी अनाउंसमेंट हुई, तभी से ऐसा माना जा रहा था कि शो व्यूअरशिप के मामले में कुछ बड़ा धमाका करेगा. शो की रिलीज के बाद इसे फैंस का भरपूर प्यार मिला. जिसने इसे इस हफ्ते टीआरपी चार्ट में नंबर 1 बनाया. स्मृति ईरानी के शो ने सालों से सुपरहिट चल रहा शो 'अनुपमा' को भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पीछे छोड़ा.

अब खबर है कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' ने एक और इतिहास रच दिया है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, एकता कपूर के सीरियल को लॉन्च के एक हफ्ते बाद करीब 1.659 बिलियन मिनट व्यूज मिले हैं. जो किसी भी फिक्शन (काल्पनिक) शो के मुकाबले सबसे ज्यादा मिनट व्यूज हैं. वहीं सीरियल ने रिलीज के चार दिनों में करीब 31.1 मिलियन टीवी व्यूअर्स कमाए.

सीरियल की सक्सेस पर क्या बोलीं स्मृति ईरानी?

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' टीवी पर आते ही छा चुका है. एकता कपूर के सीरियल ने महज एक हफ्ते के अंदर वो कर दिखाया है. जो आज से पहले किसी भी टीवी सीरियल नहीं कर पाया. अब अपने शो को ऑडियंस से मिल रहे प्यार से स्मृति ईरानी भी खुश हैं. हाल ही में उन्होंने टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू में शो के इतिहास रचने पर बात की.

स्मृति ने कहा, 'हमारे शो ने टीवी के लिए इतिहास रचा. लोग कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता नहीं है. खैर, मुझे लगता है कि हमने उसे हरा दिया है. हमने इतिहास दोहराया. आज अगर आप कहें कि कोई ऐसा शो है जो आज चल रहा है और 25 साल बाद दोबारा लौटकर भी चल सकता है? तो मुझे नहीं लगता. ये अपने आप में टेलीविजन में इस उपलब्धि को पाना छोटी बात नहीं है.'

