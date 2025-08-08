'बिग बॉस 19' के लिए एक्ट्रेस ने ठुकराया 6 करोड़ का ऑफर, क्या है इसकी असली वजह?

टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो 'बिग बॉस' के नए सीजन का आगाज होने जा रहा है. सलमान खान का शो ग्रैंड तरीके से लॉन्च होने के लिए तैयार है, जिसमें सोशल मीडिया से लेकर टीवी और बॉलीवुड के सितारे घर का हिस्सा बनेंगे. अब इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है. खबर है कि 'सेक्रेड गेम्स' फेम एक्ट्रेस एलनाज नौरोजी ने शो का हिस्सा बनने का ऑफर ठुकरा दिया है, जिसके लिए उन्हें 6 करोड़ रुपये ऑफर किए जा रहे थे.

क्यों ठुकराया एलनाज नौरोजी ने 'बिग बॉस 19' का ऑफर?

इंडिया टुडे/आजतक को मिली जानकारी के मुताबिक, एलनाज को 'बिग बॉस' के नए सीजन का ऑफर दिया गया था. जिसे एक्ट्रेस ने अपने वर्क कमिटमेंट्स के चलते ठुकरा दिया है. एलनाज के करीबी सूत्र का कहना है कि एक्ट्रेस के पास पहले से कई सारी फिल्मों और इंटरनेशनल टूर के ऑफर हैं जिसकी डेट्स वो कमिट कर चुकी हैं. वो इस समय अपनी फिल्मी जर्नी पर ध्यान देना चाहती हैं.

सूत्र का कहना है, 'बिग बॉस लोगों की नजरों में आने का एक बड़ा मंच है, लेकिन एलनाज अपने करियर के उस दौर में हैं जहां वो अपने काम से समझौता नहीं करना चाहतीं. उन्हें इस सीजन के लिए 6 करोड़ रुपये ऑफर हुए थे, लेकिन उन्होंने वो सम्मानपूर्वक मना कर दिया. उनके अगले कुछ महीने बहुत बिजी हैं. उनका मेन फोकस फिलहाल फिल्मों पर है और उनके पास कई काम पहले से तय हैं.'

क्या हैं एलनाज की आने वाली फिल्में जिसके कारण छोड़ा 'बिग बॉस 19'?

सूत्र के मुताबिक, एलनाज एक घर में फिलहाल के लिए तीन से छह महीने तक बंद नहीं रहना चाहतीं. वो पॉपुलैरिटी नहीं, बल्कि अपनी आर्ट के लिए जानी जाना चाहती हैं. 'बिग बॉस को लेकर अंदर बहुत चर्चा हुई थी. ये किसी भी एक्टर के लिए एक रोचक ऑफर है. लेकिन एलनाज ने महसूस किया कि तीन से छह महीने घर के अंदर रहना उनकी गति को रोक देगा जो इंटरनेशनल स्टेज पर उन्होंने बनाई है.'

'वो जान-बूझकर ऐसे प्रोजेक्ट चुन रही हैं जो उन्हें एक एक्ट्रेस के रूप में चुनौती दें. वो फेम के पीछे नहीं हैं, बल्कि लंबे करियर जीतने के पीछे हैं. बिग बॉस कभी ऑप्शन से बाहर नहीं था, बस वो इस समय खुद को वहां नहीं देखती हैं.'

बता दें कि एलनाज बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों में नजर आने वाली हैं. उनके दो प्रोजेक्ट्स 'मस्ती 4' और 'होटल तेहरान' जल्द रिलीज होने वाले हैं. जिसमें वो इंडस्ट्री के बड़े-बड़े स्टार्स संग काम करती नजर आने वाली हैं.

